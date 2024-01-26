"Від України відмовляються": журнал The Week презентував обкладинку нового лютневого номера
Джерело:The Week
Міжнародне видання The Week презентувало свіжий випуск тижневика. Його обкладинка викриває загрози й виклики, що постають між Україною та США.
У четвер, 25 січня, для підписників журналу The Week став доступним свіжий випуск журналу, який розповідає про події за минулий тиждень. Зокрема, порушує українське питання в контексті допомоги від США, яку все ніяк не можуть ухвалити у Вашингтоні.
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Про що кричать у The Week
На обкладинці зображений теперішній спікер Конгресу США Майк Джонсон, що сидить на слоні та розмахує білим прапором. На передньому плані – президент Росії Владімір Путін, який зловіще посміхається, а позаду – руїни будинку у вогні з українським прапором.
Giving up on Ukraine (від України відмовляються – 24 Канал). Чи Джонсон і республіканці Палати представників заблокують вкрай необхідну допомогу Києву,
– риторично запитують аналітики на обкладинці.
Цікаво, що спікер Джонсон сидить на величезному слоні. Тварина також тримає за допомогою хоботу білий прапор, який мав би символізувати мир. Однак, очевидно, поруч зі зруйнованим українським будинком розмови про "мир" видаються цинічними. І Путін своїм виразом обличчя натякає, що ніякий "мир" йому не потрібен.
Власне, слон у Сполучених Штатах – це символ Республіканської партії. Зображуючи цю тварину, карикатуристи промовляють: проблема не в одному спікері, йдеться про позицію великої структури, однієї з двох найбільших політичних партій США.
Нова обкладинка тижневика The Week
Контекст: що з допомогою від США
- Від осені 2023 року в США тривають дискусії щодо бюджету на 2024 рік, які супроводжуються, зокрема, питанням виділення допомоги Україні на мільярди доларів.
- Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл нещодавно висловив сумніви стосовно можливості Конгресу домовитися про військову допомогу Україні до президентських виборів у листопаді. Він також закликав своїх колег голосувати проти допомоги.
- Закрита зустріч представників цієї політичної сили нібито засвідчила розбіжності в партії щодо підтримки України. Ще один камінь спотикання – питання міграції, захисту кордону з Мексикою, на що також мають бути передбачені кошти.
- Макконнелл зазначив, що політика щодо допомоги Україні змінилася, і вказав на вплив Дональда Трампа на Республіканську партію. Трамп, який планує використати тему міграції у своїй передвиборчій кампанії, виступив проти угоди про кордон, яка також передбачає допомогу Україні.
- Демократи стверджують, що Трамп не зацікавлений у розв'язанні міграційних проблем, що ускладнює ухвалення рішення щодо допомоги нашій державі.
- Водночас сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що найближчим часом стане зрозуміло, чи зможе Сенат США досягти компромісу щодо міграційної угоди, яка вплине на допомогу Україні.