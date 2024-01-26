"Від України відмовляються": журнал The Week презентував обкладинку нового лютневого номера

Міжнародне видання The Week презентувало свіжий випуск тижневика. Його обкладинка викриває загрози й виклики, що постають між Україною та США.

У четвер, 25 січня, для підписників журналу The Week став доступним свіжий випуск журналу, який розповідає про події за минулий тиждень. Зокрема, порушує українське питання в контексті допомоги від США, яку все ніяк не можуть ухвалити у Вашингтоні.

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Про що кричать у The Week

На обкладинці зображений теперішній спікер Конгресу США Майк Джонсон, що сидить на слоні та розмахує білим прапором. На передньому плані – президент Росії Владімір Путін, який зловіще посміхається, а позаду – руїни будинку у вогні з українським прапором.

Giving up on Ukraine (від України відмовляються – 24 Канал). Чи Джонсон і республіканці Палати представників заблокують вкрай необхідну допомогу Києву,

– риторично запитують аналітики на обкладинці.

Цікаво, що спікер Джонсон сидить на величезному слоні. Тварина також тримає за допомогою хоботу білий прапор, який мав би символізувати мир. Однак, очевидно, поруч зі зруйнованим українським будинком розмови про "мир" видаються цинічними. І Путін своїм виразом обличчя натякає, що ніякий "мир" йому не потрібен.

Власне, слон у Сполучених Штатах – це символ Республіканської партії. Зображуючи цю тварину, карикатуристи промовляють: проблема не в одному спікері, йдеться про позицію великої структури, однієї з двох найбільших політичних партій США.



Нова обкладинка тижневика The Week

Контекст: що з допомогою від США