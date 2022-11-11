Ти наша сестра, – Зеленський зворушливо привітав Польщу з днем Незалежності: відеозвернення
Джерело:Володимир Зеленський
11 листопада у Польщі відзначають день Незалежності. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення польською мовою.
Польща відновила свою незалежність 104 роки тому. Володимир Зеленський вирішив у своєму привітанні сказати 104 найважливіших слів для всього польського народу.
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Зеленський записав відеозвернення польською
Україна і Польща – разом. Ти наша сестра,
– розпочав свою промову президент.
Президент зазначив, що "між нами було різне, але ми рідні". Польща була разом з Україною, коли нашій відновленій незалежності було 30, пригадав Зеленський. Він наголосив, що українці пам'ятають "наше спільне щастя" – Євро-2012.
Польща залишилася разом з Україною, коли Росія прийшла до нас з війною. Українці завжди пам'ятатимуть підтримку та допомогу польського народу, сказав глава держави.
"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – додав Зеленський.
Привітання Зеленського: дивіться відеоЗверніть увагу! Все, що варто знати про день Незалежності Польщі – читайте у матеріалі 24 каналу.
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