Ти наша сестра, – Зеленський зворушливо привітав Польщу з днем Незалежності: відеозвернення

11 листопада 2022 , 10:21
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Джерело:

Володимир Зеленський

11 листопада у Польщі відзначають день Незалежності. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення польською мовою.

Польща відновила свою незалежність 104 роки тому. Володимир Зеленський вирішив у своєму привітанні сказати 104 найважливіших слів для всього польського народу.

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Зеленський записав відеозвернення польською

Україна і Польща – разом. Ти наша сестра,
– розпочав свою промову президент.

Президент зазначив, що "між нами було різне, але ми рідні". Польща була разом з Україною, коли нашій відновленій незалежності було 30, пригадав Зеленський. Він наголосив, що українці пам'ятають "наше спільне щастя" – Євро-2012.

Польща залишилася разом з Україною, коли Росія прийшла до нас з війною. Українці завжди пам'ятатимуть підтримку та допомогу польського народу, сказав глава держави.

"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – додав Зеленський.

Привітання Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу! Все, що варто знати про день Незалежності Польщі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як Польща допомагає Україні: останні новини

  • Уряд Польщі 10 листопада передав Україні ще 1570 терміналів Starlink. Вони допоможуть українцям бути на зв'язку після російських ракетних ударів.
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  • Уряд Польщі засуджує російську агресію. Наприкінці жовтня Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом.
  • Польща закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

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Автор: Дарина Жданович