Окупанти викрали тигреня з Маріуполя: воно померло у Росії

У травні 2023 року російські загарбники викрали тигреня з маріупольського зоопарку. Тоді йому було лише 3 місяці.

Днями стало відомо, що тварина померла у московському цирку. Про смерть тигреня заявив російський дресувальник Едгард Запашний.

Важливо Окупанти замордували червонокнижних хом’яків на Херсонщині

Тигреня з Маріуполя померло у Росії

У Маріупольській міськраді розповіли, що окупанти у травні 2023 року викрали 3-місячне тигреня. У серпні воно померло у московському цирку.

За словами Едгарда Запашного, у тварини нібито були вроджені проблеми з нирками. До речі, у травні у соцмережах Ергард хизувався тигреням, але після цього не було жодного допису про тваринку.



Тигреня, яке росіяни викрали з Маріуполя / фото міськрада

Окупанти цинічно крадуть тварин в Україні

Раніше стало відомо, що окупанти замордували червонокнижних хом’яків на Херсонщині. Сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися.

Військовий ЗСУ Павло Вишебаба розповів 24 Каналу , що загарбники дуже жорстоко ставилися до українців на окупованих територіях. Місцеві мешканці розповідали, що доводилося постійно переховуватися, оскільки окупанти погрожувати, що будуть розстрілювати чоловіків призовного віку. За словами Вишебаби, діти згадували, що росіяни дають цукерку, а водночас у них на очах розстрілюють собак та котів.

, що загарбники дуже жорстоко ставилися до українців на окупованих територіях. Місцеві мешканці розповідали, що доводилося постійно переховуватися, оскільки окупанти погрожувати, що будуть розстрілювати чоловіків призовного віку. За словами Вишебаби, діти згадували, що росіяни дають цукерку, а водночас у них на очах розстрілюють собак та котів. У Куп'янську, що на Харківщині, військовий ЗСУ врятував триметрового пітона. Його російські окупанти кинули в палаючому танку.

До речі, коли російські загарбники тікали з Херсона, то вирішили вкрасти у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку. Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати".

Едгард Запашний підтримує війну проти України та розповсюджує пропагандистські фейки.