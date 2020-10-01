Світлана Тихановська підтримала ідею залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі. На них має бути присутній і президент Франції Еммануель Макрон.

Білоруси завжди були готові до діалогу. Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв’ю французькій радіостанції RTL.

Читайте також У Білорусі іронічно відреагували на зустріч Макрона з Тихановською

Тихановська розповіла, що наразі білоруська опозиція не отримувала пропозицій від сусідніх країн виступити посередниками на переговорах щодо врегулювання ситуації у Білорусі.

Ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, Путіна взяти участь і виступити, як посередник, на цих переговорах,

– заявила опозиціонерка.

Тихановська зазначила, що Макрон добре розуміє ситуацію в Білорусі. Це вона побачила на зустрічі з президентом Франції, яка відбулась 29 вересня у Литві.

Коротко про реакцію європейських країн на протести в Білорусі