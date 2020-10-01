Тихановська хоче, щоб Путін долучився до переговорів щодо Білорусі
Світлана Тихановська підтримала ідею залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі. На них має бути присутній і президент Франції Еммануель Макрон.
Білоруси завжди були готові до діалогу. Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв’ю французькій радіостанції RTL.
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Тихановська розповіла, що наразі білоруська опозиція не отримувала пропозицій від сусідніх країн виступити посередниками на переговорах щодо врегулювання ситуації у Білорусі.
Ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад, Путіна взяти участь і виступити, як посередник, на цих переговорах,
– заявила опозиціонерка.
Тихановська зазначила, що Макрон добре розуміє ситуацію в Білорусі. Це вона побачила на зустрічі з президентом Франції, яка відбулась 29 вересня у Литві.
Коротко про реакцію європейських країн на протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Переміг нібито Олександр Лукашенко. Проте люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- На протести в Білорусі відреагували багато європейських країн. Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.
- Країни "Вишеградської четвірки", до складу якої входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, запропонують безвізовий режим для білорусів. Це рішення ймовірно розглянуть на найближчому саміті Євросоюзу.
- Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів білоруських виборів. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка та ще 40 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.
- До слова, депутати литовського парламенту визнали президенткою Білорусі Світлану Тихановську.
- Тихановська також заявляла, що їй з Путіним було б про що поговорити. Вона вважає, що підтримка білоруського народу президентом Росії – це "рішення мудрого керівника".