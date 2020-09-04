Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила на неформальному засіданні Радбезу ООН. Воно було присвячене подіям у білорусі: фальсифікаціям на виборах та насиллю проти мітингувальників.

Тихановська просить надіслати моніторингову місію

Засідання відбувалось за так званою "формулою Арріа" – тобто присутність усіх членів була необов'язковою. Тихановська виступала через відеозв'язок, інформує 24 канал.

До теми Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

Ми просимо ООН засудити застосування насилля силовиками у Білорусі проти протестувальників, скликати спецзасідання Ради з прав людини, щоб обговорити ситуацію з правами людини у Білорусі і направити в країну міжнародну моніторингову місію,

– сказала Тихановська.

Опозиціонерка також наголосила на необхідності звільнення усіх протестувальників та політичних в'язнів, серед яких і її чоловік – Сергій.

На думку Тихановської, міжнародній спільноті слід припинити будь-яку співпрацю з режимом Лукашенко, адже він "збанкрутував в очах білоруської нації".

Білоруські правозахисники розповіли про насилля над протестувальниками

Окрім Тихановської, до Радбезу ООН звернулись і правозахисники. Так, віцепрезидент правозахисної групи "Весна" Валентин Стефанович розповів про випадки насилля проти мирних мітингувальників з боку стражів порядку.

Тортури, погрози сексуального характеру, позбавлення сну і утримання в переповнених камерах використовувались як покарання для громадян,

– сказав Стефанович.

Правозахисники наголошують, що жодну кримінальну справу проти співробітників правоохоронних органів не порушили.

У Білорусі порушують свободу слова

Ще один проблемний аспект, на якому наголосили представники Білорусі, – порушення свободи слова в країні: акредитації іноземним журналістам не видавали, а 17 з них депортували.

25 журналістів отримали травми, більше ніж 150 – арештували з початку виборчої кампанії. 9 медійників – досі у тюрмі,

– повідомила членкиня Білоруської асоціації журналістів Ольга Сехович.

У Радбезі ООН були шоковані розповідями білорусів. Зокрема, представниця Великої Британії наголосила, що її країна готова застосувати санкції проти відповідальних за події.

Виступ російського представника

Абсолютно інша позиція була у представника Росії – Дмитра Полянського. Він наголосив, що тема обговорення немає нічого спільного з діяльністю Радбезу. Ба більше, він назвав протестувальників "агресивними" і наголосив, що західні країни були налаштовані проти визнання виборів навіть до їх початку.



Мовиться особливо про Польщу та країни Балтії. Начебто, президент Польщі Анджей Дуда ще в липні мобілізував армію і заявив, що Польща готова взяти контроль над тими білоруськими регіонами. які колись їй належали.

Вже через кілька годин після голосування Естонія та країни Балтії назвали вибори сфальсифікованими. Це стосується і керівництва Євросоюзу. Як ви можете судити з-за кордону всього через кілька годин, що вибори сфальсифіковані?

– сказав Полянський.

Згадав росіянин і Україну 2014 року: коли західні країни, начебто, поширювали інформацію про загрозу російської інтервенції на українську територію. Також, вважає Полянський, ескалують ситуацію в Білорусі і націоналісти з України, зокрема, "члени Правого сектора, організації "С14" та "Тризуб Степана Бандери".

Зверніть увагу! Раніше такі ж версії звучали від очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

Дивіться відео з неформального засідання Радбезу ООН:

Актуально Протести в Білорусі не припиняться, – Тихановська

Протести в Білорусі: головне