Тихановська виступила перед Радбезом ООН: опозиціонерка просить надіслати моніторингову місію
Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила на неформальному засіданні Радбезу ООН. Воно було присвячене подіям у білорусі: фальсифікаціям на виборах та насиллю проти мітингувальників.
Тихановська просить надіслати моніторингову місію
Засідання відбувалось за так званою "формулою Арріа" – тобто присутність усіх членів була необов'язковою. Тихановська виступала через відеозв'язок, інформує 24 канал.
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Ми просимо ООН засудити застосування насилля силовиками у Білорусі проти протестувальників, скликати спецзасідання Ради з прав людини, щоб обговорити ситуацію з правами людини у Білорусі і направити в країну міжнародну моніторингову місію,
– сказала Тихановська.
Опозиціонерка також наголосила на необхідності звільнення усіх протестувальників та політичних в'язнів, серед яких і її чоловік – Сергій.
На думку Тихановської, міжнародній спільноті слід припинити будь-яку співпрацю з режимом Лукашенко, адже він "збанкрутував в очах білоруської нації".
Білоруські правозахисники розповіли про насилля над протестувальниками
Окрім Тихановської, до Радбезу ООН звернулись і правозахисники. Так, віцепрезидент правозахисної групи "Весна" Валентин Стефанович розповів про випадки насилля проти мирних мітингувальників з боку стражів порядку.
Тортури, погрози сексуального характеру, позбавлення сну і утримання в переповнених камерах використовувались як покарання для громадян,
– сказав Стефанович.
У Білорусі порушують свободу слова
Ще один проблемний аспект, на якому наголосили представники Білорусі, – порушення свободи слова в країні: акредитації іноземним журналістам не видавали, а 17 з них депортували.
25 журналістів отримали травми, більше ніж 150 – арештували з початку виборчої кампанії. 9 медійників – досі у тюрмі,
– повідомила членкиня Білоруської асоціації журналістів Ольга Сехович.
У Радбезі ООН були шоковані розповідями білорусів. Зокрема, представниця Великої Британії наголосила, що її країна готова застосувати санкції проти відповідальних за події.
Виступ російського представника
Абсолютно інша позиція була у представника Росії – Дмитра Полянського. Він наголосив, що тема обговорення немає нічого спільного з діяльністю Радбезу. Ба більше, він назвав протестувальників "агресивними" і наголосив, що західні країни були налаштовані проти визнання виборів навіть до їх початку.
Мовиться особливо про Польщу та країни Балтії. Начебто, президент Польщі Анджей Дуда ще в липні мобілізував армію і заявив, що Польща готова взяти контроль над тими білоруськими регіонами. які колись їй належали.
Вже через кілька годин після голосування Естонія та країни Балтії назвали вибори сфальсифікованими. Це стосується і керівництва Євросоюзу. Як ви можете судити з-за кордону всього через кілька годин, що вибори сфальсифіковані?
– сказав Полянський.
Згадав росіянин і Україну 2014 року: коли західні країни, начебто, поширювали інформацію про загрозу російської інтервенції на українську територію. Також, вважає Полянський, ескалують ситуацію в Білорусі і націоналісти з України, зокрема, "члени Правого сектора, організації "С14" та "Тризуб Степана Бандери".
Дивіться відео з неформального засідання Радбезу ООН:
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Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Через тиск з боку влади Тихановська виїхала до Литви.
- Опозиція країни утворила Координаційну раду, яка займається передачею влади в країні. Прокуратура визнала новостворений орган неконституційним.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.