Я пишаюся білоруським народом, – Тихановська зустрілася з Байденом у Вашингтоні

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі в середу, 28 липня . Головною темою розмови була криза в Білорусі.

Зустріч американського лідера та екскандидатки в президенти Білорусі відбулася у Білому домі.

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Про що говорили Тихановська та Байден

Звісно ж Байден та Тихановська говорили про ситуацію в Білорусі та механізми подолання кризи.

Після розмови з президентом США Світлана Тихановська коротко окреслила результати перемовин.

Білоруська революція не пов'язана з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США – підтримати нас.

Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом – незаконні.

Вирішенням кризи можуть стати лише нові чесні вибори під міжнародним контролем. А всі ув'язнені з політичних мотивів повинні бути звільнені без будь-яких умов.

Криза в Білорусі повинна бути на порядку денному в ООН та ОБСЄ, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності в міжнародних судах.

Які враження у сторін після зустрічі

Лідерка опозиції зазначила, що вона приїхала не одна – з нею всі ті, хто не бореться із режимом Лукашенка та страждає від нього.

Я тут не одна. За моєю спиною – 36 тисяч білорусів, які пройшли через арешти і тортури. 10 з них – загинули. Але всі вони говорили моїм голосом на цій зустрічі. Як білоруска, я пишаюся своїм народом, який повстав проти режиму і вже рік протистоїть йому,

– запевнила Тихановська

Джо Байден також поділився своїми враженням. І ще він наголосив на тому, що США підтримують білоруський народ.

Для мене було честю зустрітися з пані Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. США підтримують білоруський народ на його шляху до демократії та загальних прав людини,

– сказав президент.

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