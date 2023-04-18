Імітуватимуть удари, – Жданов про мету військових навчань Тихоокеанського флоту Росії

Владімір Путін продовжує свій військовий шлях. Вчора, 17 квітня, він зустрівся з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу, щоб обговорити хід військових навчань Тихоокеанського флоту.

Шойгу доповів, що Тихоокеанський флот відпрацював питання застосування стратегічних підводних човнів. Мовиться про атомні ракетоносці. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Тихоокеанський флот був приведений у найвищий ступінь бойової готовності і виведений в море, де почалися масштабні навчання. Передбачалося, що це відбувається на противагу спільним навчанням США, Південної Кореї та Японії у Тихоокеанському регіоні.

Як зауважує Жданов, за останні 5 років Тихоокеанський флот отримав 2 одиниці найновіших підводних човнів класу "Барей". Хоча там є проблеми з ракетами, тому що вони створювалися під "Булаву", яка свого часу не полетіла, генеральний конструктор застрелився у 2018 році, а проєкт закрили. У 2020 році його відновили, тому що адаптувати ці підводні човни під ракету "Калібр" виявилося доволі проблематично.

Усі чотири нові човни Чорноморського флоту застосовують ракети Калібр підводного базування. Найімовірніше, те ж саме зроблене на Тихоокеанському флоті,

– зазначає військовий експерт.

Після доповіді Шойгу кремлівський диктатор заявив, що "пріоритетом застосування збройних сил Росії є передовсім український напрямок, але завдання розвитку флоту ніхто не скасовував".

Завтра, 19 квітня, почнеться завершальний етап навчань. Росія хоче додати повітряну компоненту ядерної тріади – стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і Ту-160. Вони здійснять політ в центральну частину Тихого океану з імітацією завдання ударів по корабельних угрупуваннях умовного противника.

"Ми розуміємо, про кого йдеться. Звісно ж про флоти як США, так і країн-учасниць навчань", – підсумував військовий експерт.

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