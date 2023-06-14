"Тільки не вбивайте": 19-річний окупант розповів, як потрапив в полон

Ні для кого не секрет, що Росія мобілізує на війну в Україні усіх підряд. Так, нещодавно Сили оборони взяли в полон 19-річного окупанта Василя Кочкіна.

Хлопець розповів, що його полонили 8 червня. Напередодні ввечері командир його підрозділу поїхав з позицій, а солдатам наказав залишатися і копати окопи, повідомляє 24 Канал.

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Як Кочкіна взяли в полон

Ми копали окопи і почули, що якась машина під'їхала близько. Потім почули ваших (ЗСУ – 24 Канал) і я зразу сказав "не стріляйте, тут свої, не треба, не вбивайте",

– розповідає 19-річний окупант.

Четверо його товаришів по службі побігли за автоматами, в яких навіть патронів не було. Їх відразу ж ліквідували.

"Я сказав, що у мене патронів нема, ось ріжки пусті лежать, тільки не вбивайте мене. Тоді мене взяли в полон, посадили в машину і відвезли в якийсь підвал на допит", – каже Кочкін.

Він також розповів, що у полоні з ним добре поводились, не били і добре годували. Також до окупанта прийшло прозріння і він заявив, що Путін – брехун і все, що їм розповідали про українців – також неправда.

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