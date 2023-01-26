Тільки зброя знешкоджує терористів, – Зеленський звернувся до українців

Російські окупанти 26 січня завдали чергового ракетного обстрілу українських міст. Ввечері президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні українці витримали черговий масований ракетний удар терористів. Він повністю підтверджує все те, про що українські представники говорили з партнерами, повідомляє 24 Канал.

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Зло можна зупинити лише зброєю

Зеленський заявив, що російську агресію можна й треба зупиняти лише адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє.

Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною – треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, коштом російських активів,

– наголосив президент.

За його словами, кожна російська ракета проти українських міст, кожен іранський безпілотник, який застосовують терористи, – це аргументи, чому потрібно більше зброї.

"Тільки зброя знешкоджує терористів. І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій танковій коаліції", – зазначив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського