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      "Тільки-но виписали з лікарні": пропагандист Вишинський не приїде на суд в Україну

      153 Читать новость на русском
      Кирило Вишинський
      Кирило Вишинський / 24 канал

      Українсько-російський пропагандист Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачують у державній зраді, на суд приїжджати не збирається. Журналіста на початку серпня разом із ще 34-ма злочинцями віддали Росії в обмін на 35 українських політв’язнів.

      Засідання суду у справі Вишинського відбудеться 6 листопада у Києві, проте сам журналіст вже встиг заявити – на засідання не приїде. Так, Вишинський скаржиться, що фізично просто не встигне опинитися в українській столиці. Про це інформує ТАСС.

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      Річ у тім, що пропагандиста тільки-но виписали із лікарні після тривалого обстеження. Тільки-от лікарняні будні ніяк не завадили йому будувати кар’єру у Росії. Там Вишинський вже встиг взяти провокативне інтерв’ю у головного свідка та підозрюваного у справі малайзійського боїнга Володимира Цемаха, стати ведучим програми "Справжня Україна" на одному з прокремлівських каналів та водночас – виконавчим директором інформаційного агентства "Россия Сегодня".

      Ба, більше – сам Володимир Путін удостоїв пропагандиста важливою посадою. Відтепер Вишинський допомагатиме очільнику Кремля вершити долі політв’язнів, які перебувають за ґратами в Росії.

      Просто фізично не можу опинитися на суді в Києві,
      – пожалівся російським журналістам Вишинський.

      Начебто лише 6 листопада його виписали з Московського державного медичного університету імені Сєченова.

      Водночас, адвокат Вишинського Андрій Доманський на засідання суду прийде і клопотатиме про перенесення розгляду справи свого підзахисного. Про це він розповів в коментарі "Українській Правді".

      Адвокат також зазначив, що якщо здоров’я Вишинського і надалі не дозволятиме йому прибувати в Київ, то він клопотатиме про можливість відеозв’язку. До речі, саме так раніше намагалися вести судову справу проти президента-втікача Януковича.

      Доманський запевняє: Вишинський не уникає суду, а навпаки зацікавлений у тому, щоб розгляд справи продовжувався, "оскільки він налаштований отримати виправдальний вирок".

      Хто такий Кирило Вишинський?

      • Колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина";
      • Має подвійне – українське та російське – громадянство;
      • СБУ звинувачувала його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді;
      • За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією;
      • За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російським орденом "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".
      • Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року.
      • Під арештом він перебував понад рік.
      • 7 вересня його передали Росії у рамках обміну "35 на 35".
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Кирило Вишинський
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