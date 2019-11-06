"Тільки-но виписали з лікарні": пропагандист Вишинський не приїде на суд в Україну

Українсько-російський пропагандист Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачують у державній зраді, на суд приїжджати не збирається. Журналіста на початку серпня разом із ще 34-ма злочинцями віддали Росії в обмін на 35 українських політв’язнів.

Засідання суду у справі Вишинського відбудеться 6 листопада у Києві, проте сам журналіст вже встиг заявити – на засідання не приїде. Так, Вишинський скаржиться, що фізично просто не встигне опинитися в українській столиці. Про це інформує ТАСС.

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Річ у тім, що пропагандиста тільки-но виписали із лікарні після тривалого обстеження. Тільки-от лікарняні будні ніяк не завадили йому будувати кар’єру у Росії. Там Вишинський вже встиг взяти провокативне інтерв’ю у головного свідка та підозрюваного у справі малайзійського боїнга Володимира Цемаха, стати ведучим програми "Справжня Україна" на одному з прокремлівських каналів та водночас – виконавчим директором інформаційного агентства "Россия Сегодня".

Ба, більше – сам Володимир Путін удостоїв пропагандиста важливою посадою. Відтепер Вишинський допомагатиме очільнику Кремля вершити долі політв’язнів, які перебувають за ґратами в Росії.

Просто фізично не можу опинитися на суді в Києві,

– пожалівся російським журналістам Вишинський.

Начебто лише 6 листопада його виписали з Московського державного медичного університету імені Сєченова.

Водночас, адвокат Вишинського Андрій Доманський на засідання суду прийде і клопотатиме про перенесення розгляду справи свого підзахисного. Про це він розповів в коментарі "Українській Правді".

Адвокат також зазначив, що якщо здоров’я Вишинського і надалі не дозволятиме йому прибувати в Київ, то він клопотатиме про можливість відеозв’язку. До речі, саме так раніше намагалися вести судову справу проти президента-втікача Януковича.

Доманський запевняє: Вишинський не уникає суду, а навпаки зацікавлений у тому, щоб розгляд справи продовжувався, "оскільки він налаштований отримати виправдальний вирок".

Хто такий Кирило Вишинський?