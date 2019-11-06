"Тільки-но виписали з лікарні": пропагандист Вишинський не приїде на суд в Україну
Українсько-російський пропагандист Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачують у державній зраді, на суд приїжджати не збирається. Журналіста на початку серпня разом із ще 34-ма злочинцями віддали Росії в обмін на 35 українських політв’язнів.
Засідання суду у справі Вишинського відбудеться 6 листопада у Києві, проте сам журналіст вже встиг заявити – на засідання не приїде. Так, Вишинський скаржиться, що фізично просто не встигне опинитися в українській столиці. Про це інформує ТАСС.
Читайте також: Дружина пропагандиста Вишинського заплатила 50 тисяч доларів лобістам із США
Річ у тім, що пропагандиста тільки-но виписали із лікарні після тривалого обстеження. Тільки-от лікарняні будні ніяк не завадили йому будувати кар’єру у Росії. Там Вишинський вже встиг взяти провокативне інтерв’ю у головного свідка та підозрюваного у справі малайзійського боїнга Володимира Цемаха, стати ведучим програми "Справжня Україна" на одному з прокремлівських каналів та водночас – виконавчим директором інформаційного агентства "Россия Сегодня".
Ба, більше – сам Володимир Путін удостоїв пропагандиста важливою посадою. Відтепер Вишинський допомагатиме очільнику Кремля вершити долі політв’язнів, які перебувають за ґратами в Росії.
Просто фізично не можу опинитися на суді в Києві,
– пожалівся російським журналістам Вишинський.
Начебто лише 6 листопада його виписали з Московського державного медичного університету імені Сєченова.
Водночас, адвокат Вишинського Андрій Доманський на засідання суду прийде і клопотатиме про перенесення розгляду справи свого підзахисного. Про це він розповів в коментарі "Українській Правді".
Адвокат також зазначив, що якщо здоров’я Вишинського і надалі не дозволятиме йому прибувати в Київ, то він клопотатиме про можливість відеозв’язку. До речі, саме так раніше намагалися вести судову справу проти президента-втікача Януковича.
Доманський запевняє: Вишинський не уникає суду, а навпаки зацікавлений у тому, щоб розгляд справи продовжувався, "оскільки він налаштований отримати виправдальний вирок".
Хто такий Кирило Вишинський?
- Колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина";
- Має подвійне – українське та російське – громадянство;
- СБУ звинувачувала його у створенні підривної проросійської інформаційної мережі на теренах України та у державній зраді;
- За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму. Там він з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією;
- За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російським орденом "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".
- Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року.
- Під арештом він перебував понад рік.
- 7 вересня його передали Росії у рамках обміну "35 на 35".
Вибір редакції
-
76-річну легенду світового кіно Катрін Деньов терміново госпіталізували: актриса у важкому станісьогодні , 12:58
-
Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогусьогодні , 11:25
-
Великий футбол став великою політикою – Ракіцький заявив, що йде зі збірної Українисьогодні , 10:49