У тимчасово окупованому Маріуполі чули вибух
Джерело:Петро Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі 29 грудня пролунали потужні вибухи. Це сталося під час того, як по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Наразі окупанти не повідомляли, що саме сталося у Маріуполі. Очевидці зазначили, що вибухи були дуже гучні.
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У Маріуполі чули вибухи
Про вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, ці вибухи пролунали поруч із самим містом.
В Маріуполі вибух з епіцентром в Кальміуському районі,
– написав він.
Андрющенко наголосив, що наразі всі деталі стосовно гучних звуків у Маріуполі з'ясовують. Варто зазначити, що сталося саме в той час, коли російська армія вирішила завдали масованого удару по українських містах.
В окупованому місті не вперше лунають вибухи
- Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі вибухи пролунали 24 грудня. Очевидці повідомляли, що чули гучні звуки по всьому місту.
- Окупанти одразу ж поспішили заспокоїти власних громадян, пояснивши, що у місті буцімто працюю російська ППО. Однак радник міського голови Петро Андрющенко пояснив, що у місті відбувся приліт.
- Так, посадовець уточнив, що "бавовна" бавилася у Кальміуському районі міста. Андрющенко також додав, що "приліт" стався у районі Мирний на території заводу.
- До цього у Маріуполі вибухи чули 20 грудня. Петро Андрющенко розповів, що стався приліт на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські загарбники ховали техніку та БК.
- Андрющенко зазначив, що внаслідок вибуху постраждали самі окупанти. За його словами, мінімум 10 військових вивезли до шпиталю у важкому стані.