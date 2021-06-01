Україна, Європа та навіть Китай: Тимошенко розповів, куди літатиме майбутня державіакомпанія

Українська державна авіакомпанія у майбутньому зможе забезпечувати не лише внутрішні, але й міжнародні рейси. Її створення заплановано на найближчий рік.
Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, державіакомпанія виконуватиме навіть трансатлантичні рейси.
Важливо Державна авіакомпанія в Україні: в Зеленського пояснили дві основі причини її створення
Куди літатиме авіакомпанія
Тимошенко зазначив, що державна авіакомпанія забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси. Саме тому останнім часом влада взялася активно розвивати аеропорти в регіонах.
Це також рейси до Європи, трансатлантичні рейси й на далекомагістральні – Китай, Азія,
– заявив заступник голови ОП.
Які літаки використовуватимуть
Він повідомив, що вже тривають переговори про створення внутрішньої авіакомпанії як із закордонними лідерами авіагалузі, так з українськими фахівцями. Планується, що рейси виконуватимуть:
- Ан-148 – на регіональних маршрутах, а також перельотах до ближніх країн;
- Boeing або Airbus – для маршрутів дальнього сполучення.
Вже є реальні прорахунки, зокрема її прибутковості. До наших планів не входить щорічне дотування цієї компанії, вона має приносити дохід,
– наголосив Тимошенко.
Актуально Це недешеве задоволення, – Шмигаль про створення національної авіакомпанії
Заступник голови ОП додав, що саме державна авіакомпанія буде здійснювати повернення на батьківщину українців, які застрягли в іншій країні світу через пандемію COVID-19.
Наостанок Тимошенко підкреслив, що припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити доходи України.
Що відомо про нову державіакомпанію
- Ще у квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський озвучив цю ідею. У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Мінінфраструктури працює над концепцією створення національної авіакомпанії.
- За словами прем'єра, створення авіакомпанії "недешеве задоволення", однак забезпечить створення великої кількості робочих місць.