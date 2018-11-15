Тимошенко є беззаперечним лідером бо має чітку позицію та підтримку у всіх регіонах, – політолог

Дані останнього великого соціологічного дослідження свідчать про те, що виборча кампанія матиме двополюсний характер – Юлія Тимошенко боротиметься за найвищу посаду в країні з Петром Порошенком.

Про це написав у своєму блозі на "Українській правді" політичний експерт Костянтин Матвієнко.

"Позиції Ю. Тимошенко послідовно міцнішають – рівень її підтримки складає 20,7%, а рейтинг П. Порошенка – 10,3%, що дає підстави сумніватися навіть у його виході до другого туру. Проте в руках чинного глави держави зосередженні величезні ресурси – фінансові, адміністративні, медійні і кадрові", – наголосив політолог.

Тож, на переконання Матвієнка, "жоден з кандидатів, окрім Тимошенко, не має змоги бодай щось протиставити цьому багатофункціональному виборчому механізму".

"Також голову партії "Батьківщина" рівномірно підтримує вся країна – вона лідирує в практично усіх регіонах, тобто – єдиний претендент на посаду глави держави, який консолідує країну, а не роз'єднує її", – констатує політичний експерт.

Матвієнко зауважив, що такий результат Юлія Тимошенко демонструє на тлі її чіткої політичної позиції щодо необхідності послідовної інтеграції України у європейський та євроатлантичний безпековий простір.



Окрім того, Тимошенко, на відміну від Порошенка, перемагає Юрія Бойка, який асоціюється з проросійською позицією, додав політичний експерт.

Нагадаємо, 13 листопада було оприлюднено соціологічне дослідження, яке провело три авторитетні організації – КМІС, Центр Разумкова і Соціологічна група "Рейтинг". У опитуванні взяло участь 10000 людей, похибка становить не більше 1%.



За його даними Тимошенко готові проголосувати 21 відсоток громадян, що визначилися з вибором. За шоумена Володимира Зеленського – 11%. Чинний президент Петро Порошенко на третьому місці. У другому турі Тимошенко перемагає усіх можливих конкурентів.