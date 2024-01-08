ССО знищили комплекс орбітального подавлення супутників "Тірада-2" росіян: деталі операції

Військові Сил спеціальних операцій України успішно ліквідували російський комплекс "Тірада-2". Він призначений для придушення супутникового зв'язку.

У понеділок, 8 січня, стало відомо, що під час спецоперації на Донецькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2".

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Точний удар по "Тіраді-2"

Цей комплекс був розроблений для нейтралізації супутникового зв'язку. Його активність була зафіксована на окупованих територіях з 2019 року.

За допомогою розвідданих, українські військові встановили точні координати комплексу. Вогневе ураження було завдано ракетним підрозділом Сил оборони, що призвело до повного знищення системи.

Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент,

– йдеться у повідомленні.

Водночас Сили спеціальних операцій опублікували відео, на якому видно ліквідацію цього комплексу ворога.

ССО відпрацювали по комплексу "Тірада-2": дивіться відео

Успішна операція демонструє високий рівень професіоналізму та готовності українських Сил спеціальних операцій до виконання складних завдань. Знищення "Тіради-2" позбавляє ворога можливості впливати на супутниковий зв'язок, що є важливим для координації дій на фронті.

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