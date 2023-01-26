Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після скандалу. Нардеп поїхав у Таїланд до "української громади".

Про виключення стало відомо 26 січня. За декілька годин до цього на сайті посольства України в Таїланді написали про зустріч з народним депутатом України Миколою Тищенком.

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Що відомо про виключення Тищенка

Керуючись положеннями положенням 9.1.22 статті 9 статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії,

– заявила голова партії "Слуга народу".

Окрім цього, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Саме тому партія готує кадрові рішення:

звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга народу";

скликає термінове засідання, щоб виключити його зі складу фракції.

Також Арахамія звернувся до Олени Шуляк з проханням виключити нардепа з партії "Слуга народу", що і трапилось згодом.

Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата країни в стані війни,

– сказав нардеп.

Що відомо про поїздку Тищенка в Таїланд

26 січня посольство анонсувало зустріч з народним депутатом України Миколою Тищенком. На ній мали обговорити питання "покращення взаємодії з представниками української громади" в Таїланді.

Зустріч запланували на 16:30 27 січня в 4-зірковому готелі Novotel. Варто зауважити, що від приміщення посольства України в Таїланді до готелю всього 200 метрів.

Ще 23 січня Рада національної безпеки й оборони України заборонила усім чиновникам, суддям і нардепам їздити за кордон у приватних справах. Виїжджати за межі нашої держави дозволили тільки у службові відрядження

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що він Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав.

Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував,

– заявив Стефанчук.

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