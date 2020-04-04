Тисяча масок за 2 тижні: у Харкові багатодітні мами допомагають боротися з COVID-19
У Харкові багатодітні мами взялися шити захисне спорядження. Майстрині разом з дітьми пошили вже тисячу масок за 2 тижні.
Маски безкоштовно віддають пенсіонерам чи тим, хто не може піти на самоізоляцію: прикордонникам і правоохоронцям.
До теми Де найдешевше придбати захисні маски
Ідея шити багаторазові маски виникла у жінки, яка очолює Асоціацію багатодітних матерів Харкова. Нині вже 10 родин проводять вечори за швейними машинками.
У моїй сім'ї 3 дітей і всі допомагають. Хлопчики одягають на маски резинки, ми з дочкою шиємо. Інші сім'ї також долучаються, за день передали 65 масок,
– розповіла президентка асоціації Юлія Ібрагім.
Вирішили шити маски, тому що це необхідно і їх майже неможливо купити. Подумали матері й про захист дітей.
"Одягнути дитині дорослу медичну маску – незручно і вона не захищає та не тримається на обличчі. Тому для дітей ми виготовляємо навіть "веселі" маски", – зазначила майстриня.
Шиють маски як для дорослих, так і для дітей / Фото 24 канал
Жінки навіть виготовили найменшу маску для морської свинки. Проте це радше виняток, оскільки шиють їх для людей.
Для морської свинки пошили маску / Фото 24 канал
Раніше жінки робили іграшки та ляльки-мотанки. Тепер усі запаси тканини пустили на захист. Мами з родинами закликають приєднуватися до їхнього швейного десанту або ж приносити тканину.
Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу
Детальніше дивіться у відео 24 каналу:
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