Тисяча масок за 2 тижні: у Харкові багатодітні мами допомагають боротися з COVID-19

У Харкові багатодітні мами взялися шити захисне спорядження. Майстрині разом з дітьми пошили вже тисячу масок за 2 тижні.

Маски безкоштовно віддають пенсіонерам чи тим, хто не може піти на самоізоляцію: прикордонникам і правоохоронцям.

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Ідея шити багаторазові маски виникла у жінки, яка очолює Асоціацію багатодітних матерів Харкова. Нині вже 10 родин проводять вечори за швейними машинками.

У моїй сім'ї 3 дітей і всі допомагають. Хлопчики одягають на маски резинки, ми з дочкою шиємо. Інші сім'ї також долучаються, за день передали 65 масок,

– розповіла президентка асоціації Юлія Ібрагім.

Вирішили шити маски, тому що це необхідно і їх майже неможливо купити. Подумали матері й про захист дітей.

"Одягнути дитині дорослу медичну маску – незручно і вона не захищає та не тримається на обличчі. Тому для дітей ми виготовляємо навіть "веселі" маски", – зазначила майстриня.



Шиють маски як для дорослих, так і для дітей / Фото 24 канал

Жінки навіть виготовили найменшу маску для морської свинки. Проте це радше виняток, оскільки шиють їх для людей.



Для морської свинки пошили маску / Фото 24 канал

Раніше жінки робили іграшки та ляльки-мотанки. Тепер усі запаси тканини пустили на захист. Мами з родинами закликають приєднуватися до їхнього швейного десанту або ж приносити тканину.



Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу