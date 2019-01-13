Тисячі українців заспівали відому колядку у центрі Харкова: захопливе відео

У Харкові розпочався вже традиційний "Вертеп-фест". Відкрили обрядове дійство святковою ходою. Долучились до неї понад тисячу людей. Колядники з'їхались з різних куточків України. Родзинкою свята стало одночасне виконання коляди, яке підтримали не лише українці у різних містах, а й жителі інших країн.

"Вертеп-фест" за три роки став головним етнічним дійством для східної України. Перший фестиваль зібрав учасників з трьох міст, а третій – уже з півсотні.

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Вертепи ходою пройшлися вулицями міста. На головній вулиці Харкова колядки заспівали 56 творчих колективів.

"Діва Марія з маленьким Ісусом на руках, Йосип, три славні царі, цар Ірод, жид, козак, воїн ЗСУ. Тобто наш вертеп розповідає про події, які нині відбуваються на Україні", – сказала колядниця з Івано-Франківська Христина.



"Вертеп-фест" у Харкові

Колядували не лише на вулицях, вертепи ходили у лікарні, військовий госпіталь та навіть на станції метро.



Різдвяний фестиваль у Харкові



Вертеп



Харків



Тисячі людей зібрались на "Вертеп-фесті"

Родзинка свята – міжнародний флешмоб. Організатори запропонували усім охочим заспівати "Нова радість стала" і надіслати їм відео. Записи надіслали жителі 30 міст та сіл України. А також українці із Лондона, Відня, Амстердама.