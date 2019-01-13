16:08
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Тисячі українців заспівали відому колядку у центрі Харкова: захопливе відео

      408 Читать новость на русском

      У Харкові розпочався вже традиційний "Вертеп-фест". Відкрили обрядове дійство святковою ходою. Долучились до неї понад тисячу людей. Колядники з'їхались з різних куточків України. Родзинкою свята стало одночасне виконання коляди, яке підтримали не лише українці у різних містах, а й жителі інших країн.

      "Вертеп-фест" за три роки став головним етнічним дійством для східної України. Перший фестиваль зібрав учасників з трьох міст, а третій – уже з півсотні.

      Читайте також: Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою

      Вертепи ходою пройшлися вулицями міста. На головній вулиці Харкова колядки заспівали 56 творчих колективів.

      "Діва Марія з маленьким Ісусом на руках, Йосип, три славні царі, цар Ірод, жид, козак, воїн ЗСУ. Тобто наш вертеп розповідає про події, які нині відбуваються на Україні", – сказала колядниця з Івано-Франківська Христина.

      коляда харків
      "Вертеп-фест" у Харкові 

      Колядували не лише на вулицях, вертепи ходили у лікарні, військовий госпіталь та навіть на станції метро.

      харків вертеп
      Різдвяний фестиваль у Харкові

      вертеп харків
      Вертеп

      харків
      Харків

      харків
      Тисячі людей зібрались на "Вертеп-фесті"

      Родзинка свята – міжнародний флешмоб. Організатори запропонували усім охочим заспівати "Нова радість стала" і надіслати їм відео. Записи надіслали жителі 30 міст та сіл України. А також українці із Лондона, Відня, Амстердама. 

      Теги: Новини України Новини Харкова Різдво Новорічні свята Флешмоб
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      43924
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 48
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 660
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1167
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 12:54 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      26258
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Бійці АТО знищили бронетехніку терористів біля Широкиного
       14 лютого 2015 , 16:38
      Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності
       22 лютого 2017 , 14:25
      Чим пахне "потопельник": як здолати запах в салоні
       22 серпня 2018 , 09:11
      Прикордонники затримали Ford на бляхах, "заправлений" бурштином
       14 листопада 2018 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук