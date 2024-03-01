Здійми Прапор Запеклості: рух опору "Жовта стрічка" розпочав Тиждень спротиву

Активісти руху "Жовта стрічка" оголосили про Тиждень спротиву. Вони закликають українців здійняти прапор за всіх українців, які перебувають в окупації і поки не можуть цього зробити.

Про це 24 Каналу розповів координатор руху "Жовта стрічка" Іван, який перебуває на тимчасово окупованих територіях. Він підкреслив, що зараз один із головних наративів російської пропаганди – нав'язати українцям в окупації, що Київ їх кинув.

Дивіться також Не Будапештський меморандум 2․0: що дають Україні підписані безпекові договори з країнами G7

Звісно ж, це неправда. Україна не забула про своїх жителів на тимчасово окупованих територіях. Триває щоденна робота, аби нарешті вибити росіян з тимчасово окупованих територій.

Дуже важливо показувати цим людям, що ми також чекаємо на їх повернення і готові всіляко підтримувати. Саме сьогоднішній Тиждень спротиву символізує один наратив. Ми – українці. Ми – об'єднаний народ. Ми чекаємо на повернення наших українців на тимчасово окупованих територіях,

– підкреслив активіст.

Як живуть українці на тимчасово окупованих територіях

Як наголосив активіст, багато українців досі не погоджуються співпрацювати з російським режимом. Багато хто так і не взяв російський паспорт. Люди чинять спротив – вони залишаються вірними Україні.

До цього всі елементи спротиву – постери, наліпки, жовті стрічки – стосувалися саме тимчасово окупованих територій. Зараз час українцям на підконтрольній території показати, що вони бачать наш спротив; вони з нами єдині і продовжують нас підтримувати. Кожен окупований регіон бореться і чекає на повернення України,

– підкреслив Іван.

Рух "Жовта стрічка" постійно працює над тим, аби все більше людей дізнавалися про спротив. Люди чекають на той день, коли нарешті росіяни назавжди покинуть тимчасово окуповані території.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко