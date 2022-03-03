Нема такого бункера, щоб пережити відповідь Бога, – Зеленський звернувся до Путіна

Володимир Зеленський зранку 3 березня записав відеозвернення до українців. Він назвав війну, яку Росія розпочала в Україні, вірусом на який страждає Кремль.

Поведінку Володимира Путіна наш президент назвав манією величі та гострим припадком агресії. Важкі психологічні комплекси очільника Кремля переросли в ракетні комплекси, інформує 24 канал.

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Били з повітря, але ми їм нічого не віддали, – президент

Зеленський підсував тиждень війни. Він зазначив, що перші години були дійсно дуже складними, але українці були єдиними, а тому – сильними. Ми вистояли й стоятиме й далі.

Стоїмо так, що окупанти були змушені міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари по українських містах – це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Усі лінії оборони збережені,

– наголосив глава держави.

Ворог не зазнає успіху на жодному стратегічному напрямку. Російські військові пригнічені та приречені. Окупанти потужно б'ють з повітря по українських містах, однак нічого не отримують. Зеленський розповів, що терористи хочуть зруйнувати Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, адже вони самі – дно.

Вони можуть знищити усі собори, але нашу віру не зруйнують

Окупанти обстріляли Успенський собор у Харкові, де від ракет та снарядів ховалися мирні люди. Російська армія не боїться святого місця, адже користується тим, що Бог не дає моментальної відсічі.

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Але Бог все бачить і відповідає. Відповідає так, що вам не сховатися. Немає такого бункера, щоб пережити відповідь від Бога. Навіть якщо ви зруйнуєте всі українські собори, ви не знищите нашої віри в Україну та Бога,

– сказав Зеленський.

Він закликав Росію вчити слова "репарація" та "контрибуція", які означають компенсації збитків завданих війною.

Президент наголосив, що нема такої зброї, яку б окупанти не використали проти українців. Він обурився через заяви пропагандистів Кремля про те, що вони "організовують гуманітарну допомогу". Адже насправді терористи її обстрілюють. Влада України вже відправила допомогу нашим громадянам.

Програма підтримки українців

Уряд підготував програму допомоги для всіх українців, які живуть у місцях проведення бойових дій й не можуть працювати. І ФОПам, і найманим працівникам виплатять по 6,5 тисячі гривень без жодних умов. Попри війну українці отримають проіндексовані пенсії.

Що ще сказав президент

Україна щоденно отримує зброю від партнерів й приймає іноземних добровольців на війну.

У нас нема території від і до океану, нема ядерної зброї та нафти. Але в України є люди та земля і саме за це зараз усі борються. Окрім свободи та гідності – втрачати нічого.

Ворог нічого не знає про українців і йому нема чого тут робити.

Наприкінці глава держави звернувся до Путіна російською й сказав, хай він в себе вдома захищає російськомовне населення.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

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