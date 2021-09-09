Ткаченко може втратити крісло міністра культури, – ЗМІ

Олександр Ткаченко може втратити посаду міністра культури та інформаційної політики. Він "не справляється зі своїми обов'язками, а керівник Офісу Президента Андрій Єрмак хоче бачити на його місці іншу людину".

Про те, що під Ткаченком хитається крісло міністра, видання повідомляє з посиланням на слова представника "Слуги народу".

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Ткаченка можуть звільнити з посади міністра

Видання пише, що у Ткаченка з'явилось кілька противників, які хочуть змістити його з посади. Зокрема, Єрмак бачить на посту очільника міністерства Ростислава Карандєєва, який поки що обіймає посаду держсекретаря Мінкульту.

Окрім того, завдяки діям заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Ткаченка забрали сферу туризму. Тепер вона перебуває під відповідальністю міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Мовиться про санаторії, готелі, культурні пам'ятки та інші об'єкти державного значення.

Співрозмовник з команди Зеленського також заявив, що Ткаченко пише дописи у соцмережах та виступає на ток-шоу, але зі своїми прямими обов'язками "не справляється".

Ткаченко класний у фейсбуці та у "Право на владу". А в реальному житті він не справляється,

– заявив співрозмовник видання.

Він уточнив, що у 2022 році з бюджету планують виділити гроші на реставрацію історичних пам'яток під "Велике будівництво: "Це великі проєкти та багато сумнівів, що Ткаченко з цим справиться. Тому віддають Кубракову".

Водночас втриматись міністру, додав "слуга народу", можуть допомогти конфлікти із міським головою Києва Віталієм Кличком.

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