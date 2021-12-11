Ткаченко переконує, що обговорення про його відставку з поста міністра тривають
Джерело:Укрінформ
Олександр Ткаченко не передумав йти з посади міністра культури. Він наголосив, що у Верховній Раді досі лежить його заява на відставку.
Деталі від Ткаченка
Урядовці досі вирішують питання відставки Ткаченка. Про це міністр заявив під час поїздки в Івано-Франківськ.
До теми "Слуга народу" проситиме Ткаченка залишитися у Мінкульті
Новин з цього приводу немає. Заява поки лежить (у парламенті – 24 канал), але і тривають обговорення щодо подальших кроків,
– сказав урядовець.
Держбюдет-2022 вже влаштовує міністр
Він також додав, що питання коштів, які скерували на розвиток культури у Бюджеті-2022, тепер у нього не викликає занепокоєння.
"Ще варто дещо напрацювати. Але 70 – 80% з того, що ми лобіювали, закладені", – наголосив Ткаченко.
Міністр також не бачить загрози для згортання проєкту "Велика реставрація" у 2022 році. Адже на фінансування передбачили 3 мільярди доларів.
Ткаченко зібрався у відставку: що відомо
- 11 листопада міністр культури написав заяву на звільнення. Причиною цього він назвав передачу Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики уряду. Політик наголосив, що рішення Кабмін схвалив не погодивши з Мінкультом й воно є "нелогічним".
- Крім того, Ткаченко обурювався закладеним фінансуванням у проєкті Держбюджету-2022 на культуру.
- Політик зазначив, що за період своєї роботи в Мінкульті він зробив 50% з того, що планував. Найбільше міністр пишається запуском програми "Мандруй Україною", "Великою реставрацією" тощо.
- Однак вже 16 листопада Давид Арахамія заявив, що партія "Слуга народу" не підтримуватиме відставку Ткаченка. Нардеп зазначив, що урядовець спершу мав повідомити про своє рішення фракцію.
Це може вас зацікавити – Інтерв'ю з Олександром Ткаченком: дивіться відео