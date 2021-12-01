У ТКГ підтвердили що Україна може використати прямі переговори з Росією

Україна може використати прямі переговори з Росією для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Водночас це не передбачає відмову від нормандського формату.

Нормандський формат має існувати паралельно

Київ використовуватиме усі можливості заради досягнення миру. Про це заявив виконувач обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Якщо є можливість досягти принципових рішень, які будуть пов'язані із встановленням миру та поверненням наших територій, то я підтримую позицію президента щодо можливості прямих переговорів із президентом Росії,

– сказав Костін.

Водночас норманський формат має існувати паралельно. "Ми дуже цінуємо зусилля наших партнерів із Німеччини та Франції, які допомагають нам досягти взаєморозуміння з ключових питань урегулювання у нормандському форматі. Цей формат також має залишатися", – запевнив політик.

Що цьому передувало

Під час виступу у Верховній Раді 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що досягти миру на Донбасі не можна без прямих розмов з Володимиром Путіним. Тому, аби зупинити війну, слід говорити з агресором. Зеленський запевнив, що готовий до цього.

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