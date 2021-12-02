На тлі корупційного скандалу: ексканцлер Австрії Курц йде з політики

Ексканцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде з політики. Це трапилось на тлі корупційного розслідування й після народження сина.

Сам Курц заявив, що саме після народження дитини ухвалив відповідне рішення. Про це політик заявив 2 грудня на пресконференції.

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Ексканцлер Курц заявив, що йде з політики

Себастьян Курц заявив, що останні декілька місяців стали для нього "неймовірно напруженим часом" та "американськими гірками щодо емоцій".

Саме тому 35-річний ексканцлер залишає посаду голови Австрійської народної партії, яка перебуває при владі та лідера її парламентської фракції.

Політик пояснив, що саме народження допомогло йому усвідомити, що він не хоче займатись політикою.

Курц прокоментував звинувачення та назвав себе "ані святим, ані злочинцем"

Коментуючи звинувачення щодо нього, політик сказав, що не є "ані святим, ані злочинцем". Проте запевнив, що звинувачення проти нього є неправдивими.

Також 3 грудня має відбутись засідання федерального виконавчого органа партії. На ньому Курц передасть головування Австрійською народною партією Августу Вегінгеру.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на джерела в урядових колах, – наступним федеральним канцлером Австрії стане нинішній очільник МВС Карл Нехаммер.

Коротко про скандал з ексканцлером Себастьяном Курцом