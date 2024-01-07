На тлі напису "Під напругою": очільниця МЗС Японії спілкувалася з пресою у підвалі

У неділю 7 січня до України завітала Йоко Камікава – міністерка закордонних справ Японії. Це її перший візит до нашої держави і перший закордонний візит цього року.

Раніше Японія обіцяла надати США ракети для комплексу Patriot, їх можуть передати Україні. Неоголошений візит очільниці МЗС Японії привернув увагу ЗМІ з кількох причин. 24 Канал розкаже детальніше.

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Голова міністерства закордонних справ Японії в Україну відвідала меморіал у Бучі

Йоко Камікава приїхала в Україну рано-вранці 7 січня потягом із Польщі. Вона відвідала Бучу та Ірпінь. Посольство Японії в Україні опублікувало відео у соцмережі Х, де японська міністерка схиляється перед меморіалом жертвам російської окупації у кількох довгих поклонах та ставить лампадку. Посольство запевняє, що Японія продовжить підтримувати нашу державу.

Брифінг на тлі труб у підвалі та попередження про небезпеку

На жаль, через оголошення повітряної тривоги Камікава була змушена давати брифінг у підвалі. У Києві 7 січня тривога лунала двічі, вочевидь, мова саме про другу, коли для столиці була балістична загроза.

У мережі помітили, що на стіні за спинами Йоко Камікави та Дмитра Кулеби є напис "Під напругою! Небезпечно для життя!" Його добре видно на фото.

Йоко Камікава і Дмитро Кулеба дають брифінг у підвалі під час тривоги: фото

Допомога від Японії: країна виділить 37 мільонів доларів на системи виявлення БпЛА в Україні

На сайті МЗС Японії ідеться про те, що в рамках нещодавно оголошеної додаткової підтримки Японія внесе близько 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО і надасть таке обладнання, як системи виявлення безпілотних літальних апаратів .

. Іще Японія надасть п'ять мобільних газотурбінних генераторів , які мають допомогти 5 мільйонам людей, а також перевезе сім великих трансформаторів .

, які мають допомогти 5 мільйонам людей, а також . Очільники зовнішньополітичних відомств планують підготувати спільну конференцію щодо відновлення України. Вона має відбутися 19 лютого в Токіо .

. Такж країна прагне підтримувати в Україні медичну галузь, захищати жертв гендерного насильства та розвивати мережу притулків для жінок і дітей.

Кулеба розповів, що потрібно Україні

Він назвав засоби ППО однією з нагальних потреб. За його словами, брифінг у підвалі якраз і демонструє необхідність захистити небо над Україною.

Головна російська військова стратегія полягає в такому: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються знищити. Але і це Росії не вдасться завдяки підтримці у зміцненні засобів ППО, яку ми відчуваємо з боку партнерів, що надсилають нам і нові системи ППО, і ракети до них,

– висловився він.

Іще говорили про те, що активи росіян слід використати на благо України.