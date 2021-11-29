На тлі загострення з Росією зросла кількість добровольців тероборони

На тлі інформації про можливий наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва. Вже з 1 січня очікують на черговий сплеск бажаючих потрапити в "партизанські загони".

Як тільки щось починається, народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати

Інформація про вторгнення Росії допомагає в наборі новобранців у батальйон. Про це розповів командир взводу 130-го батальйону тероборони Києва Денис Семирог-Орлик.

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Завжди, коли зростає інформація про зовнішню загрозу, одночасно збільшується потік звернень від охочих потрапити до нас. За один день було 25 звернень у фейсбуці і 3 рази розмовляв з добровольцями телефоном. Як тільки щось починається, так народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати,

– заявив Семирог-Орлик.

До речі, у батальйоні вже є 125 резервістів, які підписали контракт зі Збройними силами України. З 1 січня, коли набуде чинності закон про національний спротив, Семирог-Орлик прогнозує новий сплеск охочих записатися в "партизанську армію".

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Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. Загалом до тероборони планують залучити близько 80 тисяч "резервних" бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.