Точно можемо говорити про аморальність, – речник Пентагона влучно оцінив Путіна

Джон Кірбі заявив, що не оцінюватиме психологію очільника Кремля, але, без сумніву, може говорити про його аморальність.

Кірбі зауважив, що, зважаючи на деякі зображення, важко уявити, що так може чинити серйозний та зрілий лідер. Вочевидь речник Пентагону мав на увазі кадри звірств, які по собі залишили російські військові.

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Я думаю, що ми всі можемо говорити про його (Путіна – 24 канал) аморальність,

– наголосив Кірбі.

Речник Пентагону заявив, що російські солдати вбивали цивільних людей, зв'язавши їм руки перед стратою. Росія вбиває вагітних жінок та бомбардує лікарні.

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Реакція США на погрози Путіна ядерною зброєю

Вікторія Нуланд – заступниця держсекретаря США з безпекових питань – заявила, що у Штатах серйозно ставляться до погроз Володимира Путіна ядерною зброєю. Політикиня наголосила: не дай Боже, аби очільник Кремля ухвалив наважився це зробити.

Водночас якщо ядерну зброю таки застосують, ні Путін, ні вся Росія вже не оговтаються від наслідків такого рішення.

Джо Байден також відреагував на погрози Путіна. Президент США зауважив, що кремлівський наратив про війну з НАТО на території України є абсолютною нісенітницею. У російських "заявах" відчувається відчай через провалені цілі. Байден наголосив, що не треба просто так говорити про ядерну зброю. Погрози Путінасвідчать про його провал.

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Під час брифінгу Кірбі також розповів, що у Німеччині американські військові навчають українських військових працювати з новітньою зброєю.