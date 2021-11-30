Тоді не буде ніяких загроз, – Путін "порадив" Україні покращити відносини з Росією

Володимир Путін цинічно "порадив" Україні налагодити відносини з Росією. Президент країни-окупанта заявив, що тоді начебто не буде ніяких загроз.

За словами Путіна, справа нібито не в тому, щоб вводити або не вводити війська, воювати чи не воювати. Тим часом російські найманці на Донбасі продовжують вбивати українських захисників.

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Лідер країни-агресорки наголосив, що справа начебто у тому, щоб налагодити відносини.

Ось якщо ми щиро прагнутимемо до цього, то жодних погроз ніхто не відчуватиме,

– заявив Путін.

Путін про повномасштабне вторгнення до України

Також очільник Кремля "відзначився" цинічною заявою про повномасштабне вторгнення до України.

Президент країни-агресорки з іронією зауважив, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року. Водночас цього не сталося.

Окрім того, Путін ще раз повторив вигадку про "ракетні установки НАТО", які "за 5 хвилин долетять до Москви". Не обійшлося й без улюбленої теми прокремлівських пропагандистів, що "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію".