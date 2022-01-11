Токаєв звинуватив усіх у "провалах влади", але сам пообіцяв реформи аж у вересні
Джерело:24 канал
У державній кризі в Казахстані Касим Жомарт-Токаєв намагається звинуватити усіх підряд: дрібних чиновників, олігархів, "іноземних терористів". Через це президент пообіцяв провести у Казахстані "пакет політичних реформ".
Реформи будуть аж у вересні
11 січня прем'єр-міністром Казахстану призначили Аліхана Смаїлова. Політик наголосив, що це для нього – велика відповідальність.
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За даними телеграм-каналу "Vласть о главном", пакет політичних реформ презентують у вересні 2022 року. Це відбудеться під час чергового послання до народу.
Президент Казахстану виступив на засіданні Мажилісу – нижньої палати парламенту. Під час свого виступу політик побідкався на всі органи влади.
Що Токаєв заявив у Мажилісі:
- слід переглянути роботу силовиків;
- треба бути готовим до "терористичної атаки";
- Нацгвардію будуть укріплювати;
- відбудеться "ревізія реформ": робота з армією, прикордонниками;
- треба робити "справи", щоб доходи населення зростали.
Крім того, політик заявив, що у влади, мовляв, "неправильне уявлення про життя простих людей". Звинуватив він у цьому "деякі державні органи". Винними, на думку Токаєва, є й олігархи, великі підприємства та навіть державний банк. Словом, усі – лише не він сам.
Ситуація в Казахстані: головне
- 3 січня у країні спалахнули масштабні протести. Приводом стало значне підвищення цін на газ. Однак згодом активісти висунули низку вимог, серед яких – очищення влади.
- 5 січня Токаєв звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни. Протестувальників політик назвав "терористами".
- Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Їм дозволили відкривати вогонь, адже казахські військові відмовлялися стріляти у власний народ.
- Офіційно в Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.
- Під час протестів загинули і силовики, і протестувальники. Точна кількість жертв досі невідома.
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