Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від ордена Олександра Невського, яким його хотіла нагородити російська влада. Сталося це 17 червня на Петербурзькому економічному форумі.

Про це повідомив казахстанський політолог Єрбол Єдилов, посилаючись на кілька джерел.

Важливо Казахстан продовжить співпрацю з Росією, але не порушуватиме санкції

Єдилов зазначив, що глава Казахстану подякував за надану честь. Він ухвалив рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ані вітчизняні, ані закордонні нагороди.

З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека президент відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" першого ступеня,

– додав політолог.

Видання Tengrinews.kz звернулося за коментарем до пресслужби голови Казахстану та отримало підтвердження цієї інформації.

Казахстан не визнає квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Токаєв заявив про це у присутності президента Росії Володимира Путіна. Він також відзначив, що в Казахстані лунають різні думки про війну в Україні.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500 – 600 держав. Щоправда, який стосунок "право на самовизначення" має до російської окупації – не пояснив.

Політик додав, що Казахстан не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії. Цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими є Луганськ і Донецьк.

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Які стосунки в Казахстану з Росією

Раніше Токаєв заявляв, що Казахстан продовжуватиме співпрацювати з Росією, але санкцій порушувати не буде.

До речі, у червні ЗМІ писали, що Казахстан перейменовує свою експортну нафту, яку транспортує через російські морські порти, щоб її не плутали з продуктом держави-агресорки.

Крім того, країна не збирається йти із союзницьких організацій, де є Росія. Мовиться про ЄАЕС чи ОДКБ.

У Кремлі 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну у війні проти України.

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