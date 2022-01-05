Токаєв заявив, що в аеропорту Алмати захопили 5 літаків, серед яких – іноземні
Джерело:24 канал
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв знову звернувся до народу. Глава держави повідомив про захоплення мітингувальниками аеропорту, а також кількох літаків.
Токаєв повідомив, що демонстранти захопили 5 літаків, деякі з яких – іноземні. Президент Казахстану наголосив, що Алмати було частково знищене вандалами.
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Демонстрантів президент назвав "бандами"
Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включаючи іноземні літаки,
– сказав Токаєв.
Влада Алмати повідомила, що летовище звільнили
Влада Алмати вже повідомила, що аеропорт звільнили від демонстрантів – завдяки антитерористичній операції. Про це повідомив Интерфакс. Представники акимату повідомили, що летовище повертається до штатного режиму роботи.Зверніть увагу! Раніше у соцмережах оприлюднили відео з середини аеропорту. Приміщення – порожнє, проте зазнало значних пошкоджень. Повсюди – розбите скло та сміття.
Токаєв звернувся до країн ОДКБ
Зазначимо, що президент Казахстану звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку. Таким чином, на казахську територію можуть направити війська з Білорусі та Росії.
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Коротко про масштабні протести в Казахстані:
- Масштабні демонстрації в країні спалахнули після повідомлення про підвищення ціни на газ.
- Після початку акцій ціну повернули до попередньої, також уряд пішов у відставку.
- Проте протести не припинились, епіцентром стало місто Алмати.
- ЗМІ повідомляють про більше ніж 300 постраждалих та 8 загиблих.
- На всій території Казахстану – режим надзвичайної ситуації.
Дивіться відео про протести в Казахстані: