Евакуювали "трьохсотих", – Федоров про наслідки вибухів у Токмаку

На тимчасово окупованій території Запорізької області знову не спокійно. Вранці 28 листопада у Токмаку пролунала серія гучних вибухів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі поділився першими деталями. За його словами, "приліт" зафіксований по будівлі окупантів, пише 24 Канал.

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Наслідки "бавовни" у Токмаку

Як розповів Федоров, посилаючись на дані місцевих, вибухи пов'язані з ударом по будівлі у центрі міста, яку російські загарбники давно використовували у своїх цілях.

Після вибухів росіяни заметушилися – евакуювали "трьохсотих" і речі,

– повідомив Федоров.

Мер Мелітополя також зазначив, що серед окупантів є загиблі. Точна кількість ліквідованих представників країни-агресорки уточнюється.

Що цьому передувало

Вранці у вівторок, 28 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Мешканці повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто,

– написав Федоров о 08:35 у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо, за кілька хвилин до цього зникло електропостачання.

Ситуація в Запорізькій області