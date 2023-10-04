Вороги панікують в Токмаку: вивозять органи "влади", заклади "освіти" та свої сім'ї

Окупанти в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі вже панікують. Зокрема, вони вивозять так звані заклади "освіти", органи "влади" та свої сім'ї.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, що в окупантів паніка почалась декілька тижнів тому. До речі, в ISW заявили, що у ворогів на Запорізькому напрямку значно погіршилися бойові можливості.

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Що роблять окупанти в тимчасово окупованому Токмаку

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку,

– заявив Іван Федоров.

За його словами, вороги в Токмаку:

декілька тижнів тому почали вивозити органи так званої "влади";

декілька днів тому – російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї.

Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум. Вчора ввечері (3 жовтня – 24 Канал) оголосили, що сьогодні (4 жовтня – 24 Канал) не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре,

– пояснив міський голова Мелітополя.

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Іван Федоров розповів, що росіяни продовжують будувати нові укріплення навколо Токмака Пологівського району Запорізької області.

Посадовець пояснив, що окупанти будують укріплення довкола шляху від Токмака до Мелітополя. Зокрема, підземні міста з підземними тунелями, ходами, щоб якомога складніше було просуватись Збройним Силам України. Мер пояснив, що росіяни заливають бетон, монтують дерев'яні конструкції.

За словами міського голови, деякі підрозділи російських спецслужб та військові підрозділи окупантів можуть переїжджати. Проте не помітно, щоб російські загарбники планували покидати Токмак.