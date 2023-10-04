Вороги панікують в Токмаку: вивозять органи "влади", заклади "освіти" та свої сім'ї
Джерело:Іван Федоров
Окупанти в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі вже панікують. Зокрема, вони вивозять так звані заклади "освіти", органи "влади" та свої сім'ї.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, що в окупантів паніка почалась декілька тижнів тому. До речі, в ISW заявили, що у ворогів на Запорізькому напрямку значно погіршилися бойові можливості.
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Що роблять окупанти в тимчасово окупованому Токмаку
"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку,
– заявив Іван Федоров.
За його словами, вороги в Токмаку:
- декілька тижнів тому почали вивозити органи так званої "влади";
- декілька днів тому – російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї.
Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум. Вчора ввечері (3 жовтня – 24 Канал) оголосили, що сьогодні (4 жовтня – 24 Канал) не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре,
– пояснив міський голова Мелітополя.
Що відбувається в Токмаку: останні новини
- Іван Федоров розповів, що росіяни продовжують будувати нові укріплення навколо Токмака Пологівського району Запорізької області.
- Посадовець пояснив, що окупанти будують укріплення довкола шляху від Токмака до Мелітополя. Зокрема, підземні міста з підземними тунелями, ходами, щоб якомога складніше було просуватись Збройним Силам України. Мер пояснив, що росіяни заливають бетон, монтують дерев'яні конструкції.
- За словами міського голови, деякі підрозділи російських спецслужб та військові підрозділи окупантів можуть переїжджати. Проте не помітно, щоб російські загарбники планували покидати Токмак.