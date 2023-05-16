У Токмаку знову гучно: місцеві повідомляють про вибухи

Окупантам тривожно на українській землі. У них в тимчасово окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, знову пролунали вибухи.

Міський голова Мелітополя розповів, що вибухи було чутно вранці 16 травня. Буквально перед цим 15 травня у місті також було гучно.

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У Токмаку пролунали вибухи

У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті,

– написав Іван Федоров.

За його даними, наразі деталей немає. На додаткову інформацію варто чекати від Генерального штабу ЗСУ.

Варто зазначити, що 15 травня в Токмаку пролунала серія вибухів. Тоді радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що в Токмаку справжній "добрий ранок" від ЗСУ. Однак деталей не озвучив.

Іван Федоров, коментуючи "бавовну" в Токмаку в понеділок, 15 травня, зауважив: "А як тиждень розпочали, так його і проведуть".

Вибухи в Токмаку 15 травня: дивіться відео

В тимчасово окупованому Токмаку 15 травня також було тривожно: дивіться відео

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