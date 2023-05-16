У Токмаку знову гучно: місцеві повідомляють про вибухи
Окупантам тривожно на українській землі. У них в тимчасово окупованому Токмаку, що у Запорізькій області, знову пролунали вибухи.
Міський голова Мелітополя розповів, що вибухи було чутно вранці 16 травня. Буквально перед цим 15 травня у місті також було гучно.
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У Токмаку пролунали вибухи
У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті,
– написав Іван Федоров.
За його даними, наразі деталей немає. На додаткову інформацію варто чекати від Генерального штабу ЗСУ.
Варто зазначити, що 15 травня в Токмаку пролунала серія вибухів. Тоді радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що в Токмаку справжній "добрий ранок" від ЗСУ. Однак деталей не озвучив.
Іван Федоров, коментуючи "бавовну" в Токмаку в понеділок, 15 травня, зауважив: "А як тиждень розпочали, так його і проведуть".
Вибухи в Токмаку 15 травня: дивіться відео
В тимчасово окупованому Токмаку 15 травня також було тривожно: дивіться відео
Останні новини Запоріжжя: коротко
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що на Півдні України Росія не зможе втримати лінію фронту. Адже їхнього особового складу не вистачить для виконання оборони на всій лінії фронту.
- Перед цим українська розвідка повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей перебуває орієнтовно 152 тисячі особового складу військ Росії.
- Вороги там готуються до оборони, однак вивозять місцеве населення з окупованої Херсонської та Запорізької областей. В українській розвідці пояснювали, що так звану "евакуацію" з окупованих територій Півдня України окупанти використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.
- 14 травня Генеральний штаб ЗСУ розповів, що Росія звозить на Запорізький напрямок ще більше особового складу. Так, на полігон у районі Новопетрівки окупанти перекинули близько 400 російських в'язнів, завербованих ПВК "Вагнера". За даними наших військових, ще одна партія таких же ворогів мала прибути.