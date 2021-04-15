Висока оцінка від НАТО: військо України здатне самостійно відбити атаку Росії

Головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс оцінив готовність війська України протидіяти агресії. Він зазначив, що у разі наступу Росії, з часом Україна сама зможе її відбити.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс доповідав про ситуацію на Донбасі перед сенаторами США. Серед іншого, сенаторів цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення.

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Чи зможе зупинити Україна напад Росії

На питання від сенатора Ангуса Кінга про те, чи українці мають достатньо зброї, тренувань і сили, Тод Волтерс відповів ствердно. І додав, що це стосується не лише України, а і її партнерів у регіоні.

І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні,

– зазначив головнокомандувач військ НАТО у Європі.

Якщо ж вторгнення почнеться наступного тижня, українські війська зможуть відбити вторгнення. Генерал Тод Волтерс заявив, що "з часом, це точно".

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