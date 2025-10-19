Колишній офіцер Повітряних Сил і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що очікування від Tomahawk перебільшені. Він зазначив, що для ефективного застосування ракет потрібна якісна розвідка, пускові установки та участь американських систем.

Як США можуть передати Україні ракети Tomahawk?

Храпчинський зауважив, що Tomahawk – це сучасна високоточна зброя, однак для її застосування потрібна значна кількість пускових установок. Наразі у світі існує лише три дивізіони систем Typhoon, і навіть країни НАТО очікують на нові постачання.

Те, що нещодавно показала американська компанія, – це лише макет, який ще не проходив бойових випробувань і не має підписаних контрактів. Це поки лише бачення виробника,

– пояснив Храпчинський.

Такі обмеження, на його думку, ускладнюють можливість швидкої передачі Tomahawk Україні. Навіть у разі постачання невеликої кількості йтиметься лише про точкові удари, а не про масштабні зміни на фронті.

Участь США у запуску Tomahawk: технічні обмеження

Tomahawk є складною системою, яка потребує точних розрахунків маршруту та детальних даних рельєфу місцевості. Для польоту на надмалих висотах необхідна якісна розвідка, супутниковий зв'язок і доступ до американських технологій. Без цього ракета не зможе використати свій повний потенціал.

Щоб задіяти всі можливості цієї ракети, треба знати маршрут руху і мати точний рельєф поверхні. Для цього потрібен зв'язок і супутники, які перебувають у розпорядженні американців,

– наголосив Храпчинський.

Передача таких систем передбачає безпосереднє залучення Сполучених Штатів до процесу запуску. Україна отримає потужну зброю, однак без доступу до всіх супутніх технологій її можливості залишатимуться обмеженими. Це робить участь партнерів вирішальною для реалізації повного потенціалу Tomahawk.

Чим Tomahawk відрізняється від ATACMS і Taurus?

У Сполучених Штатів та Європи бракує виробничих потужностей для масового виготовлення сучасних ракет. Храпчинський підкреслив, що обидва континенти досі не перейшли на воєнні рейки, тому мають обмежені запаси навіть базових систем. Це стосується не лише Tomahawk, а й ракет ATACMS і Taurus, на які сподівається Україна.

Проблема американського та європейського оборонпрому в тому, що вони досі не розуміють загрози і не збільшили виробництво. Це видно по приватних компаніях і по риториці політиків,

– зазначив Храпчинський.

Європа почала замислюватися про оборону лише після випадків залетів російських дронів. Німеччина готова надати Taurus лише після рішення США щодо Tomahawk, але поки немає носіїв для цих ракет. Підготовка пілотів і технічної бази потребує часу, тому швидкого результату очікувати не варто.

Перегріта тема Tomahawk і реальні можливості зброї

Тема можливого постачання Tomahawk викликає значну увагу, але подібна реакція повторюється щоразу, коли йдеться про нову зброю. Суспільство сприймає кожен вид озброєння як потенційний перелом у війні, хоча вирішальним є лише масштаб постачань і узгодженість дій союзників.

Ця тема перегріта, бо ми постійно чекаємо чергову зброю, яка нібито все змінить. Такого не буває — лише велика кількість озброєння може допомогти на полі бою,

– підсумував Храпчинський.

Україна отримує дедалі більше сучасних систем, але жодна з них не є вирішальною окремо. Перевагу забезпечує лише масовість і сталість підтримки партнерів, що визначатиме темп майбутніх операцій.

