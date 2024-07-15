США розмістять ракети Tomahawk в Німеччині: у Берліні відреагували на погрози Кремля

У США заявили про те, що розмістять свої ракети в Німеччині з метою стримування Росії. Федеральний уряд Німеччини підтримує це рішення, попри чергові погрози з боку Кремля.

Ракети США планують встановити у 2026 році. Про це було оголошено на брифінгу речником федерального уряду Штеффеном Гебештрайтом.

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Як у Німеччині відреагували на погрози Кремля

Гебештрайт зазначив, що Берлін взяв до уваги чергові погрози з боку Кремля, але не почув нічого нового.

Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилися на європейські столиці,

– зауважив він.

Втім, речник все ж визнав, що "подібні заяви в принципі завжди треба сприймати серйозно". Гебештрайт підкреслив, що наразі неможливо обговорювати із Росією можливі ініціативи із роззброєння, адже "Росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше".

Чому США вирішили встановити ракети в Німеччині

Гебештрайт нагадав, що російське керівництво кілька років тому вийшло з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності і активно розробляє та розміщує нове озброєння поблизу кордонів.

Тому експерти з безпеки сходяться у думці про необхідність неядерної компоненти стримування у центрі Європи, зокрема в Німеччині,

– сказав урядовий речник.

Він додав, що Берлін веде перемовини з колегами у Великій Британії, Франції, Італії та іншими щодо розробки такої зброї, а поки Європа розроблятиме власну зброю, США вирішили паралельно розмістити деякі зі своїх систем з 2026 року. Уряд ФРН вітає таке рішення.

"Йдеться про стримування. Зброя має бути далекобійною та дуже точною, вона має запобігти намірам атакувати Німеччину", – підкреслив Гебештрайт.

Він також наголосив на важливості повернення до механізмів роззброєння та переговорних каналів з російською стороною.

Речник МЗС Себастьян Фішер додав, що Німеччина не дозволить себе залякати такими заявами з боку Кремля.

Нагадаємо, що раніше Пєсков заявив про те, що розміщення "Томагавків" в Німеччині, наблизить "холодну війну". Він також пообіцяв, що Росія "врахує це", коментуючи рішення США.