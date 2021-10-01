Тому й не кликали, – "слуги" кажуть, що питання Разумкова не головне у Трускавці

"Слуги народу" вже розпочали свій з'їзд у Трускавці. Втім, наразі питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради не обговорювали.

Не було поки що й жодних розмов про збір відповідних підписів. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів "слуга народу" Роман Грищук.

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Нардеп підкреслив, що питання відставки Разумкова взагалі немає у порядку денному 1 жовтня. Раніше його колега Юлія Палійчук детальніше розповіла про плани політсили.

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Арахамія: Питання Разумкова – не головне

У коментарі УП очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чого главу парламенту не покликали у Трускавець. Він відзначив, що питання його відставки – не головне на з'їзді.

У нас не про Разумкова. У нас вся подорож заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалося. У нас екватор по роботі Ради,

– підкреслив політик.

Він також пояснив, що протягом першого дня у Трускавці нардепи підбиватимуть підсумки роботи у парламенті з 2019 року. Натомість вирішуватимуть, збирати підписи за відставку Разумкова чи ні, вже на засіданні фракції.

Що цьому передувало