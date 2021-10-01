Тому й не кликали, – "слуги" кажуть, що питання Разумкова не головне у Трускавці

1 жовтня 2021 , 18:27
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Джерело:

24 канал

"Слуги народу" вже розпочали свій з'їзд у Трускавці. Втім, наразі питання про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради не обговорювали.

Не було поки що й жодних розмов про збір відповідних підписів. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів "слуга народу" Роман Грищук.

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Нардеп підкреслив, що питання відставки Разумкова взагалі немає у порядку денному 1 жовтня. Раніше його колега Юлія Палійчук детальніше розповіла про плани політсили.

  • Руслан Стефанчук підсумує роботу над планом виконання програми президента.
  • Денис Шмигаль опише бачення Кабміном стратегії розвитку економіки та соціальної сфери.
  • Тимофій Милованов презентує План трансформації країни.

Арахамія: Питання Разумкова – не головне 

У коментарі УП очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чого главу парламенту не покликали у Трускавець. Він відзначив, що питання його відставки – не головне на з'їзді. 

У нас не про Разумкова. У нас вся подорож заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалося. У нас екватор по роботі Ради,
– підкреслив політик.

Він також пояснив, що протягом першого дня у Трускавці нардепи підбиватимуть підсумки роботи у парламенті з 2019 року. Натомість вирішуватимуть, збирати підписи за відставку Разумкова чи ні, вже на засіданні фракції.

Що цьому передувало

  • Раніше щодо питання Разумкова у своєму телеграмі висловилася "слуга" Вікторія Василевська-Смаглюк. Вона запевнила, що у Трускавці обов'язково обговорюватимуть його долю у парламенті. "І будуть наслідки цього обговорення. Головне, при цьому, не плутати особисте з державним", – зазначила вона. 
  • Самого голови Верховної Ради на з'їзді "слуг" не буде. Він натомість візьме участь у ток-шоу Савіка Шустера. Раніше Разумков заявив, що його навіть не запрошували на виїзне засідання фракції. Втім, нардеп Микола Тищенко спростував цю інформацію.
Автор: Ірина Буртик, Катерина Гаценко