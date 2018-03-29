25 курйозних фото манекенів, які зробили шопінг веселим

Люди, які приходять у магазин, часто не звертають увагу на манекени. Однак креативні продавці постарались, щоб їхні роботи запам'ятались усім відвідувачам.

Манекени щодня зустрічають людей, які вирушили в пошуках нового вбрання. Однак креативні покупці, або продавці зробили все, щоб "дати" життя у ці пластикові фігури.

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На кумедних знімках манекени засмучуються, як люди, танцюють, тріумфують та втомлюються від щоденного стояння. Деякі з них навіть "відпочивають" на робочому місці. А є й такі, хто виглядає занадто реально, що малюки плутають їх з мамою.