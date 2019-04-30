Топ-5 країн, які найбільше витратили на військову сферу у 2018 році

У 2018 році військові витрати у світі зросли на 2,6% у порівнянні з 2017-м – до 1,8 трильйона доларів. Зокрема, Україна виділила на військові потреби на 21% більше, ніж роком раніше, а Росія з топ-5 рейтингу вибула.

Автори звіту Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) зауважують, що фінансування військової сфери росте другий рік поспіль. Минулорічні витрати склали 2,1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), або 239 доларів на людину, передає "Інтерфакс-Україна".

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Топ-5 країн, які найбільше витратили на армію у 2018 році:

Сполучені Штати

Китай

Саудівська Аравія

Індія

Франція

З-поміж усіх світових військових витрат на ці п'ять країн припало 60%. Хоча більш доцільно виділити США та Китай, бо разом їхня частка від світових витрат становить 50%. У 2018-му Штати вперше збільшили фінансування військової сфери з 2010 року. А от у Китаї цей процес не припиняється з 1995 року, тобто 24-й рік поспіль.

Скільки країни витратили на оборонну сферу у 2018-ому:

США – $649 млрд (+4,6%)

Китай – $250 млрд (+5%)

Південна Корея – $201,1 млрд (+5,1%)

Індія – $66,5 млрд (+3,1%)

Російська Федерація – $61,4 млрд (-3,5%)

Туреччина – $19 млрд (-24%)

Польща – $11,6 млрд (+8,9%)

Пакистан – $11,4 млрд (+11%)

Україна – $4,8 млрд (+21%)

Зросли військові витрати у Болгарії, Латвії, Литви та Румунії – з 18 до 24%, у країнах Південної Америки – на 3,1%. А от в африканських країнах, таких як Алжир, Ангола і Судан, фінансування на військові потреби суттєво урізали – на 6,1%, 18% і 49% відповідно.

Саудівська Аравія хоч і не вилетіла з рейтингу, та її витрати скоротились аж на 4,6 мільярда доларів.

Військові витрати країн-членів НАТО у сумі склали 963 мільярда доларів, що еквівалентно 53% від світових витрат.