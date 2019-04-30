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      Топ-5 країн, які найбільше витратили на військову сферу у 2018 році

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      Витрати на армії у 2018-ому склали 1,8 трильйона доларів
      Витрати на армії у 2018-ому склали 1,8 трильйона доларів / whyy.org

      У 2018 році військові витрати у світі зросли на 2,6% у порівнянні з 2017-м – до 1,8 трильйона доларів. Зокрема, Україна виділила на військові потреби на 21% більше, ніж роком раніше, а Росія з топ-5 рейтингу вибула.

      Автори звіту Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) зауважують, що фінансування військової сфери росте другий рік поспіль. Минулорічні витрати склали 2,1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), або 239 доларів на людину, передає "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом

      Топ-5 країн, які найбільше витратили на армію у 2018 році:

      • Сполучені Штати
      • Китай
      • Саудівська Аравія
      • Індія
      • Франція 

      З-поміж усіх світових військових витрат на ці п'ять країн припало 60%. Хоча більш доцільно виділити США та Китай, бо разом їхня частка від світових витрат становить 50%. У 2018-му Штати вперше збільшили фінансування військової сфери з 2010 року. А от у Китаї цей процес не припиняється з 1995 року, тобто 24-й рік поспіль.

      Скільки країни витратили на оборонну сферу у 2018-ому:

      США – $649 млрд (+4,6%)

      Китай – $250 млрд (+5%)

      Південна Корея – $201,1 млрд (+5,1%)

      Індія – $66,5 млрд (+3,1%)

      Російська Федерація – $61,4 млрд (-3,5%) 

      Туреччина – $19 млрд (-24%)

      Польща – $11,6 млрд (+8,9%) 

      Пакистан – $11,4 млрд (+11%)

      Україна – $4,8 млрд (+21%)

      Зросли військові витрати у Болгарії, Латвії, Литви та Румунії – з 18 до 24%, у країнах Південної Америки – на 3,1%. А от в африканських країнах, таких як Алжир, Ангола і Судан, фінансування на військові потреби суттєво урізали – на 6,1%, 18% і 49% відповідно. 

      Саудівська Аравія хоч і не вилетіла з рейтингу, та її витрати скоротились аж на 4,6 мільярда доларів. 

      Військові витрати країн-членів НАТО у сумі склали 963 мільярда доларів, що еквівалентно 53% від світових витрат. 

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