Судна не заходили в порти: КНДР, ймовірно, призупинила постачання боєприпасів Росії

Південнокорейські ЗМІ пишуть, що КНДР могла призупинити постачання боєприпасів у Росію. За останні тижні у портах Північної Кореї не бачили суден, що раніше пов'язували з перевезенням озброєння.

Зазначається, що Росія та Північна Корея почали операцію з транспортування зброї у серпні 2023 року. За цей час російські вантажні судна здійснили щонайменше 32 рейси до КНДР.

Дивіться також Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати

Операцію знову зупинили

На початку лютого 2024 року після довгої затримки у порт Північної Кореї прибуло російське вантажне судно, яке пов'язують з постачання боєприпасів країні-агресорці. Однак одразу, як вантаж з порту Рейсон доставили до російського порту Східний, вся морська операція знову призупинилася.

Повідомляється, що російські кораблі, пов’язані з торгівлею, перестали з’являтися в будь-якому порту на доступних супутникових зображеннях протягом кількох тижнів. Водночас невідомо, що стало причиною – проблеми виробництва на збройових заводах КНДР чи інші фактори.

Всі фактори показують, що й майбутньому, ймовірно, постачання відновиться.

Постачання зброї Росії