Руйнівний торнадо майже повністю знищив американське місто: моторошні кадри

24 березня США накрив сильний шторм. Смертоносний торнадо та град, розміром з м'ячик для гольфу, найбільше пошкодили штат Міссісіпі, зокрема місто Роллінг-Форк.

Агентство з управління надзвичайними ситуаціями Міссісіпі показало наслідки природної катастрофи. Кадри з майже вщент зруйнованого міста показуємо далі у матеріалі.

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Залишилися тільки руїни: моторошні кадри зі зруйнованого Роллінг-Форка

Штат Міссісіпі постраждав від смертоносного торнадо найбільше. Зокрема відомо, що місто Роллінг-Форк було стерте з лиця землі.

В Агентстві з управління надзвичайними ситуаціями штату Міссісіпі розповіли, що торнадо рухався зі швидкістю 113 кілометрів за годину, знищуючи все на своєму шляху. Організація також опублікувала кадри наслідків трагедії.

Крім того, компанія Maxar зробила порівняльні супутникові знімки міста. На світлинах бачимо, що природне лихо зруйнувало практично все.

Як виглядає Роллінг-Форк після руйнівного торнадо / Фото Mixar

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