"Реакція під Бахмутом і в Москві": як Захід має відповісти Росії на трагедію на Херсонщині

Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Трагедія не викликала жорсткої реакції міжнародних організацій. Захід повинен допомогти Україні помститися на полі бою – дати потужну зброю.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. На його думку, реакція світу на трагедію у Херсонській області точно буде.

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"Я думаю, що реакція буде. Але вона буде не у Новій Каховці, а на полі бою. Вона буде під Бахмутом, у Московській області, у Москві, у Бєлгороді. Це все через страх Росії перед контрнаступом. Це реальна причина", – зауважив він.

Світ толерує зло

Давидюк зазначив, що Захід повинен надати Україні коаліцію авіації, танків, ППО та захист для критичних об'єктів інфраструктури. Він наголосив, що потрібно робити усе, щоб запобігти новим трагедіям.

Якщо завтра це буде Запорізька АЕС, то як Європа буде не пропускати радіацію? Шенгенською зоною чи парасольку відкриє? Коли можна запобігти трагедіям, то їм треба запобігти, а не бути толерантним до зла. Вдавати, що "не зрозуміло, хто підірвав", означає толерувати зло,

– вважає він.

Політолог упевнений, що Україна не дозволить світу закрити очі на терористичні дії Росії.

Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть.

Давидюк про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

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