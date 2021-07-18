Попередньо, відпочивальник з Черкаської області разом із сином пішли купатися в морі.
Важливо 17-річний підліток потонув на Харківщині: був разом із сестрою
У поліції повідомили, що 17 липня тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води.
Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок,
– повідомили у поліції.
Вже на наступний день, 18 липня о 11:50, тіло 13-річного хлопця знайшли відпочиваючі бази відпочинку "Ірина".
Правила безпеки на воді / Інфографіка 24 каналу