Попередньо, відпочивальник з Черкаської області разом із сином пішли купатися в морі.

Важливо 17-річний підліток потонув на Харківщині: був разом із сестрою

У поліції повідомили, що 17 липня тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води.

Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок,

– повідомили у поліції.

Вже на наступний день, 18 липня о 11:50, тіло 13-річного хлопця знайшли відпочиваючі бази відпочинку "Ірина".

Зверніть увагу! Станом на 12 липня від початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив тогорічну липневу статистику.



Правила безпеки на воді / Інфографіка 24 каналу