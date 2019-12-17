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      Трагедія у Харкові: батько і син загинули від чадного газу, вагітна жінка у лікарні

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      У Харкові батько і син отруїлися чадним газом / npu.gov.ua

      Пізно увечері 16 грудня в квартирі на одній із вулиць Харкова чадним газом отруїлася ціла родина. Врятувати маленького хлопчика та його тата не вдалося.

      За попередньою інформацією ДСНС Харківщини, трагедія сталася через отруєння чадним газом.

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      В одній з кімнат рятувальники знайшли 35-річного чоловіка, а в іншій – 30-річну жінку і маленького хлопчика. Усі вони були без свідомості, вагітну жінку вдалося реанімувати. Її чоловіка і 2-річного сина врятувати не вдалося.

      Жінку шпиталізували до токсикологічного відділення Харківської лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом.

      У поліції Харківщини розповіли, що причиною отруєння стала несправна газова колонка.

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      сьогодні
      17601
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Новини Харкова Жертви Кримінальні новини Діти і неповнолітні
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