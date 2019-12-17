Трагедія у Харкові: батько і син загинули від чадного газу, вагітна жінка у лікарні

Пізно увечері 16 грудня в квартирі на одній із вулиць Харкова чадним газом отруїлася ціла родина. Врятувати маленького хлопчика та його тата не вдалося.

За попередньою інформацією ДСНС Харківщини, трагедія сталася через отруєння чадним газом. Дивіться також: Жахлива ДТП на Чернігівщині: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі – фото В одній з кімнат рятувальники знайшли 35-річного чоловіка, а в іншій – 30-річну жінку і маленького хлопчика. Усі вони були без свідомості, вагітну жінку вдалося реанімувати. Її чоловіка і 2-річного сина врятувати не вдалося. Жінку шпиталізували до токсикологічного відділення Харківської лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. У поліції Харківщини розповіли, що причиною отруєння стала несправна газова колонка.