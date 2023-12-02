У полоні течії: на Прикарпатті трактор з двома людьми впав у річку

У Прикарпатському регіоні трактор з двома місцевими застряв посеред річки Черемош. Для порятунку чоловіків довелося викликати працівників ДСНС.

Причиною сильної течії, що не давала чоловікам вибратися, стала негода в регіоні. Заручників стихії вдалося успішно евакуювати.

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Чоловіки застрягли посеред річки

В Івано-Франківській області трактор, що працював на дамбі, заїхав у річку Черемош. Через сильну течію водії не змогли самостійно вибратися з транспорту. Для їх порятунку довелося викликати надзвичайників.

Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики,

– зазначили у ДСНС.

Інцидент стався у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

Порятунок водіїв трактора з Черемоша: дивіться відео

Проблеми через негоду