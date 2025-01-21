Як контроль США над Гренландією змінить правила гри для Кремля

Президент США Дональд Трамп воліє купити Гренландію. Республіканці у Конгресі США підготували законопроєкт, який начебто зможе дозволити зробити це законно. Гренландія, ймовірно, одне з найважливіших місць у світі або стане таким у наступному столітті, зокрема через зміни клімату.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ветеран армії США Раян МакБет, наголосивши, що крига на Північному полюсі тане, отже буде північний шлях до Європи. За його переконанням, той, хто контролюватиме Гренландію – матиме контроль над водним шляхом, який з'явиться в найближчі декілька років в Арктиці.

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Щит для збиття російських ракет

Гренландія, зі слів МакБета, розташована в ідеальному місці для того, щоб встановити систему протиракетної оборони. Він підкреслив, що той, хто це зможе зробити в Гренландії, матиме змогу захистити всіх від російських ядерних ударів.

"У нас вже є РЛС там, але розміщення там ракет – чудовий спосіб створити умовний щит чи парасольку, аби збивати повітряні цілі на етапі прискорення, перш ніж вони досягнуть США. Тому Гренландія має надзвичайне стратегічне значення. Саме тому стільки розмов довкола неї", – вважає МакБет.

Правила гри для Росії можуть змінитися

Ветеран армії США розповів, що в Гренландії є американська військова база. Тому він припускає, що Трамп вважає за потрібне зберегти контроль над всім островом, бо це має стратегічне значення для Сполучених Штатів.

Взяти під контроль Гренландію – це жахлива новина для Путіна. Росія хоче, щоб Арктика була її озером. Отримання постійної американської присутності там або купівля Гренландії та перетворення її на американську територію змінить правила гри для Росії,

– запевнив МакБет.

Адже там є велика наземна перешкода, яку Росії доведеться перелітати ракетами перш ніж вона захоче досягти США. Це не лише перешкоджатиме запуску міжконтинентальних балістичних ракет із наземних установок, але й, зі слів ветерана армії США, не дозволятиме російським підводним човнам наближатися до Сполучених Штатів.

Багато російських підводних човнів перебуває у так званих бастіонах Керченської акваторії, російські човни з ядерними ракетами залишаються там орієнтовно протягом 30 днів як частина здатності до другого удару.

Перебуваючи в Керченській акваторії та запускаючи ракети в бік США, через що вони мають пролетіти, аби досягти Сполучених Штатів? Вони мають пролетіти над Гренландією. Тож будуть зведені нанівець російські ракетні підводні човни,

– наголосив МакБет.

Нагадаємо, прем'єрка Данії Фредеріксен під час телефонної розмови з президентом США Трампом повідомила, що Гренландія не продається. Однак представники Данії заявили, що відкриті до обговорення посилення військової співпраці з США, збільшення в Гренландії американського контингенту.