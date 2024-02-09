Трамп залякав республіканців: чому експрезидент США блокує допомогу Україні

Напередодні президентських виборів в американському політикумі різко зростає градус напруги. Дональд Трамп всіляко намагається дискредитувати чинного президента США Джозефа Байдена в очах цивілізованого світу.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що задля повернення у Білий дім Дональд Трамп маніпулює на темі війни в Україні. Республіканська партія майже 100% підтримує Ізраїль, також є багато депутатів, які підтримують Україну, однак зараз республіканці гальмують ухвалення рішення.

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"Я так розумію, що Трамп залякав республіканців тим, якщо хтось не буде підкорятися йому, то потім вилетить з політики. Вони бачать, що експрезидент США беззастережно перемагає на праймериз (внутрішньопартійні вибори – 24 Канал), тому прислухаються до його слів", – зазначив Зільбер.

Байден не може знайти виходу з глухого кута

На думку ізраїльського журналіста, зараз Трамп хоче цілеспрямовано блокувати допомогу Україні, аби потім дорікнути цим Байдену. Експрезидент США вже казав, що запропонує Владіміру Путіну угоду, а у разі відмови дасть Україні стільки зброї, що Росія програє. Ймовірно, очільник Кремля не зможе відмовитися від цієї угода, однак навряд чи вона міститиме "хотілки" Путіна.

Яким би ексцентричним не був Трамп, але він розуміє норми міжнародної політики й права та усвідомлює, що якщо визнає завойовані Росією українські території, то відкриє ящик Пандори. Я думаю, що Трамп щиро вірить у те, що домовитися можна з усіма,

– мовив Зільбер.

Колишній очільник Білого дому зацікавлений у тому, щоб будь-які починання Байдена провалилися. Трамп прагне, щоб чинний президент США прийшов до виборів ослабленим та зганьбленим з усіх боків. На жаль, політичні ігри в США прямо впливатимуть на ситуацію в Україні й через те, що американська допомога досі заблокована гинутимуть українці.

Це виклик для Байдена. Найімовірніше, є інструменти, які можна використовувати, аби відновити допомогу українцям. Треба вигадати як це зробити в обхід Конгресу, який блокує всі його починання,

– додав ізраїльський журналіст.

За його словами, експрезидент США хоче, щоб під час каденції Байдена все було погано, а відразу після його приходу до влади все різко налагодилося. Водночас чинний очільник Білого дому не може знайти ніяких лазівок.

Яка нині ситуація з допомогою Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 мільярдів доларів для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Впродовж чотирьох місяців конгресмени не могли дійти згоди й от нарешті 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу одразу для 3 держав.

Зокрема, цей законопроєкт передбачає виділення 61 мільярда доларів Україні на підтримку її зусиль з протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Варто зауважити, що цей проєкт закону виносили на голосування без деталей по американському кордону, через який відбулося протистояння між республіканцями та демократами й не була ухвалена фінансова допомога Україні в інших законопроєктах.