Дональд Трамп анонсував "велике інтерв'ю" з Ілоном Маском, – Reuters

Дональд Трамп анонсував "велике інтерв'ю" з Ілоном Маском. Про це він заявив у своїй соцмережі TruthSocial.

За словами Трампа, інтерв'ю має відбутися в понеділок, 12 серпня. Ілон Маск поки що не коментував цієї інформації.

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Що відомо про інтерв'ю Трампа та Маска

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial написав, що має намір зустрітися із відомим мільярдером Ілоном Маском у понеділок, 12 серпня.

У понеділок увечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском – подробиці пізніше,

– написав Трамп.

Втім, сам Маск ніяк не коментував інформацію про майбутню подію.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали про те, що Маск став "донором" Трампа, хоч раніше заявляв, що не буде цього робити. Журналісти зазначають, що поведінка Маска вказує на його трансформацію з незалежного політичного діяча в фігуру, яка регулярно використовує свою соцмережу "Х" для підтримки правих поглядів та критики демократів.