У бункері це сприймуть як важку поразку: що може призвести до зламу путінського режиму

Дональд Трамп висловив невдоволення діями Росії та дав Володимиру Путіну 50 днів на укладення мирної угоди. Перспективи у російського диктатора доволі очікувані.

Таку думку висловив 24 Каналу публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський, зауваживши, що за ці 50 днів у самій Росії може суттєво загостритися ситуація з певних причин.

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Що може статися з режимом Путіна за 50 днів?

Публіцист зауважив, що через 50 днів закінчується літній період. Уже можна зробити обережний прогноз, що літній наступ росіян не закінчиться успіхом. Тоді розмова з Путіним буде зовсім іншою.

Стосується це також і внутрішньополітичної ситуації в Росії. Адже, зауважив він, уже зараз лунають панічні крики, а після ймовірного провалу літнього наступу все тільки посилиться.

За його словами, основну загрозу для Путіна становлять не якісь носії ліберальних цінностей, а колишні його найбільші прихильники на кшталт z-воєнкорів. Ймовірно, він отримає другого Євгена Пригожина з цього середовища.

До слова, у червні 2023 року ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним вчинила заколот. Однак бунт згорнувся за добу, зупинившись за 200 кілометрів від Москви. За 2 місяці у Тверській області Росії розбився літак. Усі, хто був на борту, зокрема й Пригожин, загинули.

Тому, на його думку, перспективи у російського диктатора доволі визначені. Метою цих 50 днів та найближчих 2 – 3 місяців загалом є зрив літнього наступу Росії.

У самому бункері в Москві це сприйматиметься як важка політична й стратегічна поразка,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що беззаперечна поразка Росії в літньому наступі може призвести до зламу путінського режиму. Якщо це ще й супроводжуватиметься знищенням режиму аятол в Ірані руками ізраїльської армії, то такого подвійного удару політична система Путіна просто не витримає.