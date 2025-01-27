США та Колумбія домовилися: Трамп санкціями домігся депортації мігрантів, – Fox News

У неділю, 26 січня, США та Колумбія уникнули ескалації торговельної війни. Колумбія погодилася приймати військові літаки з депортованими мігрантами.

Пізно ввечері Білий дім оголосив, що вирішив не застосовувати санкції проти країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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За яких умов Трамп не застосує санкції

Якщо Колумбія виконуватиме умови домовленості, повністю розроблений проєкт санкцій зберігатимуть у резерві й не підписуватимуть.

Візові санкції Державного департаменту та посилені перевірки митної та прикордонної служб залишатимуться актуальними до успішного повернення першого літака з колумбійськими депортованими,

– написали в Білому домі.

У заяві йдеться, що Трамп "продовжить рішуче захищати суверенітет" і очікує повної співпраці з боку інших країн щодо депортації їхніх громадян, які нелегально перебувають на території США.

Що відомо про конфлікт

До слова, після інавгурації Трамп оголосив масштабну депортацію нелегальних мігрантів. Президент Колумбії розкритикував таку політику США за ставлення до мігрантів, він наполягав на розробці протоколу для гідного поводження з ними. Густаво Петро був готовий приймати депортованих лише за умови їх перевезення цивільними літаками.

У відповідь Трамп пригрозив запровадити низку покарань, зокрема 25% мито на всі товари з Колумбії. Президент США також попередив, що тарифи можуть зрости до 50% вже через тиждень. Крім того, він наказав заборонити в'їзд та анулювати візи для колумбійських урядовців, а також їхніх "союзників і прихильників".

Нагадаємо, уряд Колумбії під керівництвом Густаво Петро організував президентський літак, щоб сприяти "гідному поверненню" своїх земляків. Згодом Трамп висміяв колумбійського президента згенерованим штучним інтелектом зображенням.

Президент Трамп ставить Америку на перше місце, як він і обіцяв. І Конгрес буде впроваджувати політику, яка підкріплюватиме його план дій,

– написав в Х спікер Палати представників США Майк Джонсон.